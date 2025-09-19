La actriz Tatiana Maslany, quien le da vida a “She-Hulk” en la serie del universo Marvel “She-Hulk: Attorney at Law del servicio de streaming Disney Plus, ha causado revuelo tras solicitar a sus seguidores en las redes sociales que cancelen ese servicio. “Cancela tus suscripciones a Disney plus, Hulu y ESPN”, lee la publicación en una de sus historias de Instagram. Maslany es la última de una serie de personalidades que ha salido a respaldar al comediante y animador Jimmy Kimmel, luego que ayer se anunciara la cancelación de su espacio televisivo de manera indefinida, tras sus comentarios sobre el asesinato del activista conservador pro Trump, Charlie Kirk.

Maslany hizo el llamado en una historia de su perfil de Instagram. ( Instagram )

“Los comentarios del Sr. Kimmel sobre la muerte del Sr. Kirk son ofensivos e insensibles en un momento crítico de nuestro discurso político nacional, y no creemos que reflejen el espectro de opiniones, puntos de vista o valores de las comunidades locales en las que nos encontramos”, declaró Andrew Alford, presidente de la división de radiodifusión de Nexstar.

Mark Ruffalo y Tatiana Maslany en una escena de la serie de Marvel "She Hulk Attorney At Law". ( Suministrada )

Maslany es la última de una serie de artistas e instituciones que se han solidarizado con Kimmel tras la cancelación de su espacio. Entre los que han dejado de manifiesto su respaldo figuran Jean Smart, a quien compartió pantalla con Kimmel en la serie Hacks, el actor y comediante Ben Stiller y la actriz Allison Brie.

Otros anfitriones de los llamados “late Show” que compiten directamente con Kimmel, también han utilizado sus redes sociales para repudiar la acción en su contra.

El Sindicato de Actores catalogó la acción como una supresión a la libertad de expresión, mientras que la Federación de Músicos de Estados Unidos y Canadá catalogó la suspensión del programa como “censura estatal”.

El presidente Donald Trump reaccionó a la cancelación del programa y aseveró que Kimmel “no es una persona sin talento”.

Kimmel es concido por ser un crítico muy vocal de Donald Trump.