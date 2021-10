El cine es una de las industrias que requiere mucho esfuerzo para realizar producciones de alto impacto y que a su vez cuente con el respaldo del público. Para esto es muy importante tener un equipo de producción amplio que llene todas las bases del rodaje hasta obtener el producto final.

Uno de los elementos de mayor relevancia en la cinematografía es el guión. Es por eso que Puerto Rico apuesta al buen desarrollo y construcción de guiones con el proyecto “The Writer’s Gang”. Dicho proyecto, reúne a diversos profesionales con basta experiencia lingüística para obtener libretos competitivos y mercadeables.

“Este proyecto nos llena de mucha ilusión, nuestra isla tiene mucho talento en diversas ramas de las artes y sentíamos la necesidad de darle un espacio a las personas que tienen pasión por la literatura y la construcción de guiones”, comenta Zoilo Rodriguez, productor del proyecto.

“The Writer’s Gang” está compuesto por Gilberto Vázquez, Orlando Ramos, Laura Donato, Antonio Asencio, Christian Zengotita, Derick Acosta y Miranda Purcell, algunos de ellos con experiencia en el campo de las comunicaciones y otros en la rama de la educación y hasta la industria hotelera.

El secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Cidre Miranda destacó: “Puerto Rico aspira a convertirse en la meca del cine y las industrias creativas en la región. Hablar de cine, de series televisivas, documentales, y programas cómicos, entre otros, no tendrán relevancia si no contamos con un sector de guionistas diferentes, creativos e innovadores. De nada vale tener los mejores estudios, las mejores localizaciones o los mejores talentos si nuestros libretos no son espectaculares. Con esto como base, para el DDEC es sumamente importante poder brindar y ofrecer todos los recursos necesarios para fortalecer este imprescindible servicio al sector cinematográfico. Uniendo los esfuerzos de los Programas de Desarrollo Laboral y del Programa para el Desarrollo de la Industria Cinematográfica, contribuimos a la meta de crear, desarrollar y exportar guiones monumentales que se destaquen en todo el mundo. Me siento honrado de ser parte de este proyecto e impulsar nuevas ideas”.