El legendario Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico (MAC) fue el escenario para la celebración del “Upfront” de Puerto Rico Film Festival (PRFF) de cara a su aniversario número 15.

Diferentes celebridades y cineastas se dieron cita para conocer las novedades que presentará el festival del 25 al 29 de septiembre en la ciudad de Mayagüez.

“Han sido 15 años de mucho trabajo y satisfacción. Hacemos este festival con la intención de que toda la clase artística, los profesionales de la industria cinematográfica y estudiantes, puedan nutrirse de lo que estaremos ofreciendo”, comentó mediante comunicado de prensa Lester Rivé, presidente del PRFF.

Durante esta edición del festival se reconocerá al actor Daniel Lugo por su contribución a la industria cinematográfica. Lugo ha dedicado gran parte de su vida a exitosas telenovelas, películas, series de televisión y teatro a nivel local e internacional. También, se reconocerá a Bonita Huffman quien se ha destacado por los pasados 40 años en el diseño y decoración de escenografías para la industria del cine y televisión.

Además, este año el festival ofrecerá una programación variada que incluirá una serie de eventos como el “Road to First Attack 2024″, “PRFF Kids” y “PRFF Stand Up Showdown”.

De igual forma, se realizarán paneles de discusión, talleres y encuentros con directores y actores, brindando una oportunidad única para que el público interactúe con los creadores detrás de las cámaras.

Para información de charlas, conferencias y calendarios, accede a las redes sociales como @prfilmfest.