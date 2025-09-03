La edición número 16 del Puerto Rico Film Festival (PRFF) se llevará a cabo del 17 al 21 de septiembre en Mayagüez con una programación que reafirma su compromiso con el sector profesional en la industria cinematográfica.

Además, celebra que la revista Destination Film Guide reconoció al PRFF como uno de los principales festivales de cine en América del Norte, “un logro histórico que confirma que el trabajo que se realiza desde Puerto Rico está siendo visto y valorado a nivel internacional”, resalta el comunicado de prensa emitido tras el encuentro con los medios hoy en la Sala René Marqués del Centro de Bellas Artes de Santurce para compartir detalles.

PUBLICIDAD

Para este año, el festival regresa “con su edición más grande hasta la fecha: más estrenos, más espacios de industria, más formación y experiencias únicas para el público”, detalla. Durante toda la semana, Mayagüez recibirá cineastas y artistas de Puerto Rico, Estados Unidos y América Latina.

El PRFF 2025 también refuerza su compromiso con el sector profesional a través de dos días dedicados a la industria cinematográfica. Estos incluirán charlas y paneles con especialistas nacionales e internacionales, conversatorios con cineastas y artistas, un panel sobre el trabajo con niños actores, una mesa redonda con directores de casting, el estreno panameño del documental El Brujo con su director invitado, un encuentro con Lou Diamond Phillips y una charla especial con el cineasta puertorriqueño Ángel Manuel Soto sobre nuevas tecnologías. A esto se suma un espacio de pensamiento colectivo para la industria y la cuarta edición del PRFF Pitch, que conecta a cineastas con proyectos en desarrollo con profesionales internacionales para potenciar sus iniciativas.

La programación abrirá con la premier nacional de Esta Isla, de Lorraine Jones y Cristian Carretero, una película que invita a reflexionar sobre quiénes somos y hacia dónde vamos. La clausura, por su parte, contará con la presencia del reconocido actor Lou Diamond Phillips y de los directores Tom Musca y Alexander Zeke Musca, en una velada que unirá lo internacional con lo local en un mismo escenario.

En la noche de apertura, el Festival rendirá homenaje a la actriz internacional Roselyn Sánchez, como reconocimiento “a su gran aportación a la cinematografía y el impacto de su trayectoria inspiradora”. Asimismo, se distinguirá a la directora de casting Zoraida Sanjurjo con el premio “Aportación a la Cinematografía Puertorriqueña”, por su labor en abrir caminos a múltiples talentos y por su legado en nuestra identidad cultural. También se entregará un reconocimiento especial al cineasta Sanjurjo, por su brillante carrera y contribución al cine puertorriqueño.

PUBLICIDAD

Entre los estrenos y presentaciones especiales se incluyen la película Colapso, del director Joel Iván Irizarry, y el documental Espinal: La Vida, sobre el luchador olímpico Jaime Espinal, dirigido por Jaime Segura y con la producción ejecutiva de Karina Fernández.

También resaltarán el proyecto Cinenext, la competencia estudiantil que busca dar voz a los jóvenes talentos de escuela superior y universidad. Los estudiantes podrán presentar sus cortos en categorías que incluyen cine móvil, animación, videos musicales y cortometrajes de 30 segundos. Además, contarán con charlas, talleres y mentorías dirigidas tanto a jóvenes como a maestros y público general, en alianza con distintas universidades del país.

El PRFF invita a todos los públicos a ser parte de esta gran fiesta del cine.

Los boletos y el itinerario oficial estarán disponibles a través de las redes sociales del Festival y en su página web oficial.