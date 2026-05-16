El programa “Puerto Rico Gana” celebró en grande el cumpleaños del Payaso Tatín, el conocido “payamago” que ha llevado su arte y amor por la diversión por 36 años en la televisión nacional.

El presentador Alex DJ aprovechó el espacio vespertino de Telemundo para organizar un emotivo homenaje, destacando la calidad humana del personaje que ha marcado la vida de las familias puertorriqueñas.

Al inicio del espacio televisivo, el animador indicó, “hoy celebramos el cumpleaños de un gran amigo, hermano, Tatín.¡Vamos a cantarle cumpleaños a Tatín!”.

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Miguel Resto Solís, intérprete del Payaso Tatín, quedó impactado al escuchar la algarabía que se formó en el Estudio Eddie Miró. Alex DJ, por su lado, continuó agradeciendo al “payamago”.

“Tatín, gracias, ¡gracias por todos estos años!”, manifestó el artista. Inmediatamente, Alex DJ pasó a leer una estremecedora carta que escribió en su camerino, “para que no se me pasara nada”.

Alex DJ mencionó en la misiva que hace ocho años la producción llamó a Tatín para grabar un programa piloto de lo que sería “Puerto Rico Gana”, con la salvedad de que “no podíamos pagarte”. Acto seguido, el presentador continuó leyendo: “Tú nunca preguntaste por dinero; solo dijiste, cuándo y a qué hora lo vamos a grabar. Hoy, luego de siete años en la televisión, escribiendo esta carta en mi camerino, estaba tratando de buscar en mi mente si alguna vez en todos estos años habíamos tenido alguna situación o discusión contigo y la respuesta es nunca. ¡La respuesta es nunca!”.

El anfitrión subrayó al público presente en el estudio y a los televidentes que “tú nunca faltas, nunca te quejas, aún yo sabiendo que tienes un largo día, porque trabajas por ocho horas, y sales corriendo para aquí, a prepararte para hacer ‘Puerto Rico Gana’… Siempre con buena energía, porque eres un ser noble, maravilloso… En la historia de la televisión, cuando se hable de entretenimiento, tienen que hablar del Payaso Tatín. Estás y estarás hasta que tú quieras aquí, en ‘Puerto Rico Gana’. ¡Feliz cumpleaños, Tatín! ¡Felicidades! Desde el primer día... y seguimos hasta que Dios quiera”.

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El “payamago” más querido agradeció a Alex DJ y el productor Adolfo Ontivero por la oportunidad de tenerlo a su lado por 7 años.

“Para mí, ha sido un honor estar al lado tuyo y de todos los compañeros. Ha sido realmente una dicha. Yo llevo unos 36 años en televisión. Estuve muchos años con ‘Tío Nobel’ y haciendo comedia en ‘Wilson Wilson’, siempre como Tatín”, narró.

El Payaso Tatín añadió que, justo cuando pensaba que por sus años no tendría más oportunidades en televisión, “Puerto Rico Gana” le abrió las puertas… Alex DJ lo interrumpió para aclarar, “tú nos diste la oportunidad de tenerte aquí. ¡Gracias, Tatín!”.

“¡Qué sean muchos años más de vida! ¡Vas a estar aquí, hasta que tú quieras!”, repitió el presentador.

“Morci” y “Cuajo” se unieron a la celebración con sus ocurrencias, y no dejaron de embromar a su amigo Tatín por sus habilidades como ‘payamago’.

El Payaso Tatín se dio a conocer públicamente de la mano del Tío Nobel en la década de 1980. Su paso por la televisión local ha sido histórico, marcando a niños y adultos con su icónica frase, “china mondada, mantecado frostisiado, 1-2-3, pan, chocolate y café”. Él lleva más de 50 años maquillándose todos los días.