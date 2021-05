Todo comenzó con el anhelo de llevar un programa que, más que invitar a ganar premios, brindara momentos de alegría y conexión con el público.

Y se logró, tanto, que Puerto Rico ¡Gana! cumplirá mañana dos años desde que despuntó en Telemundo, y una manera de celebrarlo será ampliando su oferta para, a partir de hoy, contar con el horario de 6:00 a 8:00 p.m. los lunes, miércoles, jueves y viernes, similar a la transmisión de los domingos.

“Me siento bien contento de hacer un sueño realidad, que fue que luchamos por un montón de años, sin tener que llevarnos a nadie enredados con un ‘quítate tú, para ponerme yo’. Llegar para hacer el trabajo y que la gente nos haya aceptado siendo una persona nueva en el ambiente, que no me conocían, y que las personas hayan hecho click conmigo y con nosotros. Es una satisfacción grande, el cariño, porque realmente la gente es la que nos tiene ahí. Sin ellos no podríamos estar, y es una satisfacción grande”, afirmó el animador del programa, Álex DJ, quien resaltó la confianza que depositó el presidente de Telemundo, José Cancela, en él y el productor Adolfo Ontivero, también gestor del proyecto.

“La gente estaba buscando un programa que sea real, que a la gente le pueda llegar ese humanismo y el compañerismo, que es lo que hay en Puerto Rico ¡Gana!”, añadió. “Creo que si me preguntas de todas las cosas, el click de las personas con nosotros tiene que ver cómo llevamos el programa, de una manera familiar, de una manera no vulgar ni doble sentido, siendo real”.

El productor Adolfo Ontivero elogió la química entre el equipo de trabajo.

Por su parte, Ontivero destacó que la propuesta de ampliar el horario obedece a una solicitud de los televidentes.

“Fue un gran pedido del público, de la gente. La verdad que veníamos recibiendo muchos mensajes, mucho feedback, que subiéramos a dos horas”, dijo. “Cancela encontró el hueco, que a veces es difícil, y confío en nosotros para hacer las dos horas”.

Una de las dinámicas que forma parte del programa, es la de ayudar a ganar a los participantes.

“Una de las cosas cuando empezamos con Álex esto, fue tratar de marcar la diferencia, y realmente de eso se trata. Álex trata en todo momento con los participantes de estar pendiente, porque a veces Álex ve en ellos que hay una necesidad, una historia que está detrás”, mencionó el productor. “Se busca ayudar a la gente, y más en esta época, para que por lo menos se lleven unos pesos que siempre”.

A tono con la cercanía del verano, uno de los proyectos con este propósito será la realización de un talent show con la posibilidad de ganar $10 mil.

Álex DJ aclaró que habrá flexibilidad en cuanto al tema para participar. “Va a ser un talent show abierto, que la señora de Jayuya que sabe bailar el vals, puede venir a bailar vals, y el caballero que le gusta bailar salsa, o la señora que le gusta cantar, también. Es abierto para todo el público”.

La aspiración es lograr un ganador para finales de julio o en agosto, fecha para la que, según mencionó el productor, también se contempla obsequiar el auto.

Al mirar atrás y acercarse al segundo aniversario del programa, el animador natural de Las Piedras no deja de agradecer a quienes han mostrado su apoyo.

“Primero fue un sueño y un reto que nos dijeran que sí. Luego, un sueño y un reto que nos pudiéramos quedar cuando tuvimos los tres meses de prueba, y ahora es una bendición, la oportunidad de estar en el horario prime time dos horas”, valoró. “Gracias a Dios, a los ratings, los números son favorables para nosotros en este horario. Estamos liderando”, añadió con orgullo.

“El programa tiene una gran lado humano, excelentes personas”, dijo. “Estoy fascinado con el lugar donde estoy hoy en día. Estamos haciendo con Álex el show que queríamos hacer. Se ve como queríamos que se vea, y tuvimos la suerte que la gente nos dio el visto bueno para lo que estamos haciendo”.