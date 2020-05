“La interacción con el público presente la extraño demasiado”.

El animador Alex DJ se siente afortunado de que la tecnología le permita a través de videollamadas continuar en contacto con los televidentes en sus funciones de llevar diversión y ánimo mediante el programa de juegos Puerto Rico gana (Telemundo). Sin embargo, echa de menos el contacto con los espectadores dentro del estudio.

“A mí me gusta mucho interactuar con las personas, abrazarlas, darles besitos, brincar con ellos, bailar y todo eso, y obviamente con todo esto de la pandemia (por el coronavirus) uno está limitado, no conmigo solamente, sino en el mundo entero”, manifestó Alexis R. Colón Rivera.

“Ha sido un reto grande tratar de hacer la misma dinámica con personas vía Zoom, vía Skype, pero hemos buscado la manera y estamos dando toda la milla extra”, afirmó.

Como parte de los ajustes para lidiar con la realidad, solo un equipo específico de trabajo y de talento es el que labora para la transmisión en vivo que continúa lunes, miércoles, jueves y viernes de 7:00 a 8:00 p.m.

“Hay reinventarse”, destacó. “Ha salido algo bien bonito que estamos haciendo, dinámicas para que la gente gane en su casa. Ponemos al camarógrafo a bailar, al director de piso a cantar, y eso a las personas les ha gustado, y gracias a Dios estamos bien”.

Dentro de las circunstancias particulares con las que han tenido que lidiar, el presentador siente gran ilusión porque el programa celebra mañana su primer aniversario, sobre todo cuando se trata de un sueño que anheló desde su adolescencia.

“Ha sido una bendición”, manifestó con énfasis. “Es un año que pasó rápido. Estamos bien contentos y bien agradecidos por la oportunidad que nos han dado en la cadena Telemundo. Era importante llegar y ahora es mantenernos”.

Como parte del agradecimiento, tienen pautado una programación especial que contará con dos horas de transmisión en vivo y que comenzará a las 6:00 de la tarde.

“Hemos duplicado el presupuesto en premios en efectivo, así que se van a duplicar los regalos’”, adelantó. “Vamos a tener muchos invitados que los quisiéramos tener en el estudio, pero no se puede, así que los vamos a tener por vía Zoom o Skype”, afirmó antes de indicar que también compartirán visuales recordando momentos relevantes del show a lo largo del año.

Al reflexionar sobre lo que considera que lo ha llevado a contar con el favor del público, el animador hace referencia a la importancia de ser genuino.

“Lo más importante es que me dieron la oportunidad de ser yo mismo. No hay un personaje. No hay un libreto”, destacó, además del compromiso por ser solidario.

“Desde chiquito mi mamá siempre me creó con unos valores bonitos para respetar a los demás, a ser un buen hijo. Siempre me crió con esos valores de ser una buena persona, y eso yo lo he aplicado toda mi vida y en el programa, y creo que eso ha sido clave para el éxito del programa”.

Más tranquilo

El presentador compartió que lo concerniente a la crisis de salud por el COVID-19 le despertó gran inquietud al inicio.

“Te soy bien sincero. Al principio me dio mucha ansiedad de lo que estaba pasando, pero poquito a poco lo hemos ido superando. Ahora mismo estamos cuidándonos, que es lo más importante. El único que sale de mi casa soy yo. Voy a Telemundo, hago el trabajo y vuelvo”, señaló, “El nene mío (Alexis Julián) está loco por ir al programa, pero no puede ir por ahora”.

A su vez, el animador lamenta que como consecuencia del aislamiento social impuesto, se afectara el plan de extender el programa de juegos a los sábados.

“Unas semanas antes de la pandemia empezamos con el nuevo proyecto de dos horas, Puerto Rico gana los sábados. Lo detuvimos por esto de la pandemia, pero esperamos en Dios que cuando se acabe todo esto, volver otra vez para el proyecto”.