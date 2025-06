Fundado en el 2002 por el legendario actor Robert DeNiro, la productora de cine Jane Rosenthal y el inversionista de bienes raíces Craig Hatkoff para revitalizar la economía y cultura de Downtown Manhattan tras los eventos del 11 de septiembre del 2001, el Tribeca Film Festival celebra su vigésimo cuarta edición del 4 al 15 de junio.

A través de los años, este evento se ha transformado en uno de los más importantes dentro de la industria, celebrando el arte de contar historias a través de películas, series, música y experiencias inmersivas.

Este año estaré cubriendo este prestigioso festival, tanto presencialmente desde Nueva York como virtualmente para traerles la información y el análisis que desean acerca de los proyectos más importantes que se estarán presentando allí.

Esta edición del Tribeca será más importante que nunca ya que en ella Puerto Rico será representado por medio de la cinta “Esta Isla”, dirigida por Lorraine Jones y Cristian Carretero, la cual competirá en la categoría de U.S. Narrative.

A continuación, una lista de varios de los proyectos de los que estaremos pendientes en esta edición:

“The Wolf, The Fox and The Leopard”

Una joven salvaje criada por lobos es capturada y forzada a la sociedad moderna, solo para ser rescatada por una pareja radical que la aísla en una plataforma petrolífera abandonada. Al descubrir las mentiras de sus nuevos “padres”, se ve obligada a valerse por sí misma y, finalmente, a decidir si integrarse a la sociedad o regresar a la naturaleza.

“Inside”

Cuenta la historia de Mel Blight, quien tras ser transferido de una prisión de menores a una de adultos queda bajo la protección de Mark Shepard, el criminal más despreciado de Australia, y Warren Murfett, un recluso que pronto obtendrá la libertad condicional. A medida que se forja un triángulo paternal entre ellos, vemos que incluso los peores hombres tienen algo de bondad en su interior la cual será su perdición.

“Kites”

En un mundo de realismo mágico donde puedes conversar con tu ángel de la guarda, “Duvo”, un gánster de 25 años, busca la paz y la redención de una vida marcada por el crimen en esta hermosa mirada lírica a la vida en las favelas de Río de Janeiro.

“A Second Life”

Una estadounidense con problemas de audición y un turista de espíritu libre forman una improbable amistad en medio del bullicio de París durante los Juegos Olímpicos en esta encantadora historia de conexión humana.

“The Best You Can”

La historia de la amistad improbable entre un guardia de seguridad y un urólogo cuyo encuentro casual se profundiza. A medida que una serie de conversaciones telefónicas desembocan en revelaciones nocturnas, ambos navegan por los altibajos de sus vidas y su creciente conexión mutua comienza a sentirse imposible de describir.

Recuerda seguir las redes de Primera Hora para que no te pierdas de toda esta cobertura y más.