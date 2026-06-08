El año pasado, el cine puertorriqueño conquistó el Festival de Cine deTribeca con el estreno de la cinta “Esta Isla”, que terminó ganando el premio de Mejor Fotografía en la competencia de U.S. Narrative, Mejor Nuevo Director de Narrativa y una Mención Especial de Jurado por mejor largometraje narrativo estadounidense. Luego añadió a sus logros históricos el premio John Cassavetes durante los Film Independent Spirit Awards, el cual es otorgado al mejor largometraje hecho por menos de un millón de dólares, colocándose así como una de las películas más galardonadas dentro de nuestra filmografía nacional.

Puerto Rico regresa hoy, lunes 8 de junio al Festival de Tribeca con la propuesta “Summer of Three”, dirigida por Carlitos Ruiz Ruiz (“Maldeamores”) y coescrita por él y su hijo Marcel Ruiz (“One Day at a Time”, “Breakthrough”), junto a Mariana Belaval.

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La historia sigue a “Javi”, interpretado por Marcel, un joven que regresa a Puerto Rico, luego de haberse mudado a Estados Unidos tras la muerte de su padre, para asistir al funeral de su abuelo. Mientras está aquí conoce a “Kiki”, interpretada por Kiki Montilla, y a “Luife”, interpretado por Paolo Schoene (“Un día de mayo”), dos espíritus libres que le muestran la verdadera cara de Puerto Rico y lo hacen conocer más acerca de sí mismo.

Hablamos con Carlitos y Marcel acerca de sus experiencias durante la producción de este proyecto y esto fue lo que dijeron.

Carlos, diriges esta cinta, pero ambos escribieron el libreto junto a Mariana Belaval. Cuéntenme un poco acerca de cómo surge esta historia para ustedes.

—Carlitos: “Bueno, luego de que Marcel hace su primera película, “Breakthrough”, a los 15 años, estuvimos hablando en Los Ángeles durante el tiempo de la pandemia y dijimos: ‘Mano, vamos a hacer un proyecto juntos’. Teníamos muchas ganas de trabajar juntos, aunque ya habíamos trabajado en comerciales, en ‘improv’ y en otras cosas, pero nunca en un proyecto. Y la idea era que si íbamos a trabajar juntos en un proyecto, pues lo íbamos a escribir juntos. Y buscando cuál podía ser esa idea que nos uniera en un mismo guión pues surgió esta de un joven que regresa a su país a reconectar con su familia. Entonces ahí tienes las dos generaciones, la joven y la adulta. Ese reflejo de ambas en donde yo pude compartir historias de mi juventud, Marcel también y Mariana, a quien traemos para que haya una voz femenina y complete el trío de escritores. Todas esas cosas están enfocadas en cómo hacemos el guion y la idea principal.

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Una de las grandes temáticas de esta cinta es la muerte y cómo alguien joven enfrenta una situación tan difícil. También se explora como algunas personas de la Isla deciden escapar de la situación emigrando. ¿Era su intención utilizar esto como metáfora para iniciar una conversación acerca de las personas que deciden escapar de sus circunstancias en lugar de procesarlas adecuadamente?

—Marcel: “Personalmente (pienso que) quizás no fue a propósito, pero lo lindo del cine es eso, que naturalmente se crean estas metáforas mientras vas escribiendo. Cuando estábamos escribiendo esta película habíamos ‘outlined’ (esbozado) el libreto como hasta la página 70 u 80, y dejamos que la historia nos lo dijera el final. No sabíamos hacia dónde iba a ir el final o por qué el personaje principal tuvo una temática de muerte tan significante. Pero creo que tratamos de enfocarnos en esos sentimientos que nos hacen sentir vivos y pues eso es tanto el amor como la muerte, la amistad y la familia. Naturalmente, todo eso se unió de una manera bien linda y ‘effortless’ (fácilmente) en la historia. Y definitivamente estos temas de amor, de libertad, en la juventud puertorriqueña y (...) de vida o muerte metafórica fueron inspirados por nuestro ambiente y nuestras historias. Creo que empiezas a sentir un patrón de lo que está pasando la gente en la Isla. (...) Y pues creo que todo eso se unió para crear estos patrones que me encanta que se puedan interpretar como eso, quizás.

Marcel, tu personaje se mantiene inocente a pesar de que ha atravesado desde una temprana edad algunas de las cosas más difíciles en la vida. ¿Cuál fue la parte más difícil de interpretar este personaje?

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—Marcel: “Creo que por lo general, el arco del personaje, siendo tan sutil de alguna manera, es un pez fuera del agua en Puerto Rico. Y, pues, yo lo que quería tratar con él era que fuese los ojos de la audiencia para Puerto Rico. Esta película es un viaje a la Isla en todos los sentidos y ‘Javi’ es nuestros ojos. La audiencia va a entender que lo que le está pasando es quizás lo que le está pasando a ellos. Es como mantener esa línea entre el punto de vista y la conexión con la audiencia, pero a la vez siendo un personaje que no sea plano, que sea creíble (ante) lo que quiere, sus sentimientos hacia su familia y por qué está tan conectado con‘Kiki’ y con ‘Luife’. Ese fue el reto más grande: mantener ese balance para que no parezca que estas cosas solo le están pasando y él no tiene un propósito o una intención sobre sus alrededores.

—Carlitos: “Sí, es un personaje que tiene mucha ternura y esa ternura es lo que te lleva en el viaje entero, pero es un personaje introvertido (a diferencia de) Marcel, que es explosivo, abierto, cómico, y eso... Bajar el tono y entrar en esa suavidad sin que parezca que te estás tratando de hacer más bobito o más chiquito sino que como quiera dentro de esa dulzura y esa suavidad sigue siendo un tipo ‘cool’. Pero es mucho más suave que los otros personajes a los que se enfrenta. Así que ese balance fue bellamente interpretado por Marcel.”

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¿Cuál fue para ustedes la parte más retante de esta colaboración? ¿Hubo algún momento que recuerden cuando dijeron: “Wow, nos conocimos mucho más en este momento?

— Carlitos (riendo): “Lo cómico es que nosotros hemos estado en todos los procesos. Marcel y yo hemos sido equipo en escritura, dirección y actuación; en ventas, en producción. El póster lo hicimos juntos, todo. Hemos hecho eso con un cariño brutal. Yo creo que una de las cosas que a mí me sorprende mucho es la sensibilidad artística (de Marcel). No me sorprende (de cierta manera) porque viene de toda su familia. La capacidad de poner en palabras sus pensamientos y la poesía de lo que esté pensando. Pero sí, en algunos casos, como los dos somos igual de fuertes, era como que, ¿quién va a tener la última palabra? Y a veces hasta por una línea discutíamos por 45 minutos. Así que se ve el cariño que se le puso a cada línea en esa película. Y hay líneas que nos llevamos al corazón, líneas del diálogo de lospersonajes.

—Marcel: “Sí, era chévere porque durante el proceso entero, en la edición también, en todo, lo cuestionamos todo, como uno debe hacer. Porque no estábamos tratando de encontrar la contestación ‘correcta’, la mía o la tuya, es más como que: vamos todos a defender cada línea y cada decisión para ver realmente cuál es la mejor, no porque es tuya o porque es mía. Así que, claro, es perfeccionismo, es un esfuerzo que va más allá y puede cansar después de tres años, pero vale la pena al final. Es lo que te lleva a algo que es un ejemplo de sumergirnos completamente en la historia. Por eso es que fuimos parte de ella en todas las etapas. Para mí, el reto más grande fue que obviamente somos bien cercanos y pues siempre había una línea un poquito gris entre el trabajo y la vida personal en mi casa, mis padres siendo los dos cineastas, pero no habíamos trabajado juntos oficialmente. Así que, pues, ha sido una relación de trabajo bastante larga y creo que estamos los dos bien felices de tener pronto una relación de solo padre e hijo (risas)”.

—Carlitos (riendo): “Yo lo que quiero es apaludirlo, gozarmelo y ya”.