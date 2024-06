Aunque su conocimiento en las artes culinarias se asemejaría a lo que conoce de la física cuántica, Jennifer Fungenzi está segura de que, si le dieran la oportunidad para volver a “Super Chef Celebrities”, lo haría en un abrir y cerrar de ojos.

La influencer, quien se convirtió en la sexta estrella en quedar “achicharrá” de la competencia de WAPA Televisión, expresó en entrevista telefónica con Primera Hora que, pese a que las recetas que afrontaba diariamente siempre eran demasiado extraño para ella, nunca le molestó sacar su bravura a pasear y, por lo menos, intentar sacar un plato para presentárselo a los “jueces del Olimpo”, los chefs Giovanna Huyke, Enrique Piñeiro y el Pitmaster Lucca.

“Ya eso era normal en mí. Todos los platos que me mandaron hacer era de Grecia, o de Francia, me hicieron recorrer el mundo probando esas comidas, aprendiendo a cocinarlas sin saber ni de lo que me estaban hablando. Yo no tengo ningún tipo de conocimiento de cocina”, dijo la autoproclamada “reina del fogón”, haciendo referencia al último reto que le tocó enfrentar, preparar un “Beef Wellington” con salsa bernesa, papas salteadas y “Brussel Sprouts”.

Fungenzi expresó, entre risas, que aún cuando el termino de la carne que compuso el plato inglés no quedó bien, algo que no le faltó en su plato fue tener un buen sabor, algo que la ayudó a salir de la línea de fuego en cinco ocasiones. “Yo nunca me imaginé que esto iba a ser difícil, yo siempre tenía una sonrisa al aire, siempre bien positiva, bien pompeá, pero uno salía frustrado de allí, porque uno no sabía de lo que hablaba”, indicó.

Ahora, la dominicana podría tener una oportunidad para regresar a la competencia, luego que la producción del canal 4 revelara que tanto ella, como otros cuatro “achicharraos”, tendrán la oportunidad para regresar al espectáculo televisivo. Esta asegura que ese giro inesperado sería un excelente motivo para seguir haciendo lo más que quiere: aprender a dominar la estufa.

“El motivo de yo haber aceptado este reto era, ciertamente, para aprender a cocinar, a motivarme a la cocina, a enamorarme de ella, a ver si yo realmente sacaba algo, y sí, saque algo bien bueno, mi sazón”, sostuvo.

Igualmente, la empresaria de moda compartió que también este nuevo reto le daría la oportunidad para conectar con los ahora semifinalistas del programa.

“Ellos pertenecen ya a mi rutina mañanera, por compartir con ellos fuera del set, verlos llorar en el set, yo los consolaba, los aconsejaba, eramos como una familia, realmente”, dijo.

“Super Chef Celebrities” se transmite de lunes a viernes, desde las 7:00 de la noche, por WAPA Televisión.