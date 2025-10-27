El estilista dominicano radicado en Nueva York Luis Santana Cuevas fue el tercer eliminado de la segunda temporada del reality show “La casa de Alofoke”.

Según informó el Listín Diario, su salida llega luego de una pelea entre la influencer colombiana Karola Cendra, finalista de la primera temporada y coach de la versión actual, y la cantante La Perversa, quien es una participante del espacio.

El creador y productor del reality Santiago Matías, entendió que Santana Cuevas tuvo una intervención indebida en el conflicto.

Anterior a la salida del estilista, las influencers Melina Rodríguez y Julissa Gutiérrez (Magalys) salieron de la competencia por la votación del público.

PUBLICIDAD

Pero, ¿qué es “La Casa de Alofoke”?

“La Casa de Alofoke” es un reality show dominicano, creado y producido por Santiago Matías (conocido como “Alofoke”) mediante su canal en YouTube.

Su formato de es de convivencia total, en la que los participantes tienen que vivir juntos todo el tiempo en una casa-estudio. No tienen acceso al exterior durante el tiempo que dure el programa. Según el Listín Diario será por un total de 38 días.

La transmisión es constante por YouTube y cuenta con fuerte presencia en redes sociales.

El premio que se juegan es 5 millones de pesos dominicanos (78,064 dólares) y un vehículo Ferrari Purosangue.

Los participantes son Carlos Montesquieu, Young Swagon, Juan Carlos Pichardo Jr., Shadow Blow, Denisse Michelle Tejeda,La Perversa, Randy Álvarez “Pollito Tropical”, Gracie Bon, Mami Nola, Luis Santana (eliminado), Diosa Canales, Valka, Melina Rodríguez (eliminada), Luis Polonia, Dianabel Gómez, Andy de la Cruz "La Fruta", Jaryel Alexis Román “Jlexis”, Michael Flores, Julissa Gutiérrez “Magaly” (eliminada), JD con su Flow y Daniela Barranco.