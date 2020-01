Jennifer López y Shakira han dicho que su presentación durante el medio tiempo del Super Bowl este domingo servirá para enviar contundentes mensajes, además de entretener a las millones de personas que sintonizarán el evento deportivo.

Las cantantes son la gran apuesta para un microconcierto de apenas 12 minutos de duración, en los que el campo de juego del Hard Rock Stadium de Miami será habilitado con una tarima para la función que será desmontada a tiempo para la segunda mitad del juego entre los 49ers de San Francisco y los Chiefs de Kansas City.

Lo que se sabe del show

•El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl trae una estela de críticas por presentaciones que han deslucido. Entonces, la selección de las dos artistas supone un opción refrescante a artistas familiares para la audiencia estadounidense.

•Esto cobra mayor relevancia por tratarse del primero que produce para la NFL la empresa Roc Nation (de Jay Z), que muy bien hubiera podido optar por cantantes de su cartera de artistas como Rihanna o Alicia Keys.

•Así las cosas, que sean Jennifer López y Shakira las que protagonicen uno de los momentos más esperados de la televisión estadounidense es histórico dentro de la cultura popular de ese país.

•Para J.Lo, eso de por sí, envía un importante mensaje de empoderamiento para la mujer latina.

•Tratándose de una puertorriqueña y una colombiana en tarima, nadie descarta que se escuche bastante español.

•De hecho, las artistas ya han dicho que su presentación será un tributo cultura latina.

•Esto tiene un significado especial al darse en el contexto de uno de los eventos definitorios de la sociedad estadounidense.

•El repertorio de ambas está lleno de temas fogosos, por lo que es de esperar un show enérgico con mucha acción y alta temperatura.

•Si lo duda, durante su participación, López contará con la participación del bailarín Luis Eduardo “El Mulato” Hernández, quien aportará su estilo de baile “CYLA” (que condensa lo mejor de los bailes de Cali con el estilo de Los Ángeles).

•Hernández aseguró que se tratará de “un show muy fuerte. En el tiempo que hemos ensayado con ella (J.Lo) el voltaje ha sido alto”.

•El juego de fútbol americano se realizará apenas una semana después del fallecimiento de una gloria del deporte estadounidense, el baloncelista Kobe Bryant, por lo que ambas artistas han decidido que le rendirán un tributo.

•¿El repertorio? Sobre eso no han soltado prenda, pero en las casas de apuestas suenan con fuerza On the Floor, Let’s Get Loud, Live It Up, El anillo, Waiting for Tonight, Qué hiciste, de J.Lo; y She Wolf, Dare, Hips Don’t Lie, La tortura, Waka Waka, de Shakira.