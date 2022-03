Esta semana es perfecta para quedarse en su hogar y hacer un “movie night” o un maratón de películas, ya que se aproximan varios estrenos en las plataformas de streaming. Este viernes 11 de marzo estrena en Netflix la película The Adam Project y en Disney+ Turning Red.

Turning Red

Mei Lee es una niña de 13 años que se debate entre ser la hija obediente de su madre y el caos de su juventud. Por si fuera poco, cuando se emociona demasiado, se convierte en un gran panda rojo.

Género: Animación / Aventura / Comedia

Elenco: Rosalie Chiang / Sandra Oh / Ava Morse

PUBLICIDAD

Estreno: Mañana en Disney+

The Adam Project

Un piloto que viaja en el tiempo se une a su yo más joven para aceptar su pasado y salvar el futuro.

Género: Acción / Aventura / Comedia

Elenco: Ryan Reynolds / Walker Scobell / Mark Ruffalo

Estreno: Mañana en Netflix

Formula 1: Drive to Survive (Cuarta Temporada)

Docuseries que siguen el campeonato mundial de fórmula uno de la FIA a lo largo de varias temporadas.

Género: Documental / Deportes

Elenco: Lewis Hamilton / Max Verstappen / Daniel Ricciardo

Estreno: Mañana en Netflix

Theodosia (Primera temporada)

Theo reúne un equipo que incluye a su hermano menor Henry, junto con sus amigos Will y la princesa egipcia Safiya, para luchar contra una poderosa sociedad secreta empeñada en destruir el mundo con la magia oscura del antiguo Egipto.

Género: Aventura / Familiar / Fantasia

Elenco: Eloise Little / Frankie Minchella / Nana Agyeman-Bediako

Estreno: Hoy en HBO Max

The Thing About Pam

Basado en el asesinato de Betsy Faria en 2011 que resultó en la condena de su esposo, Russ, pero él insistió en que no la mató. Este crimen brutal desencadenó una cadena de eventos que expondría un plan diabólico que involucraba profundamente a Pam Hupp.

Género: Crimen / Drama

Elenco: Renée Zellweger / Gideon Adlon / Patricia French

Estreno: Primer episodio disponible ya en Peacock

Upload (Segunda temporada)

Un hombre puede elegir su propia vida después de su muerte prematura, cargando su conciencia en un mundo virtual. A medida que se acostumbra a su nueva vida y se hace amigo de su ángel (controlador del mundo real), surgen preguntas sobre su muerte.

PUBLICIDAD

Género: Comedia/ Ciencia ficción

Elenco: Robbie Amell/ Andy Allo/ Allega Edwards

Estreno: Mañana en Amazon Prime

The Last Days of Ptolemy Grey (Miniserie)

De repente, Ptolomeo Gray se queda sin su cuidador de confianza y es asignado al cuidado de una adolescente huérfana, Robyn. Cuando se enteran de un tratamiento que restaura los recuerdos de Ptolomeo, comienza un viaje hacia verdades impactantes.

Género: Drama

Elenco: Samuel L. Jackson/Dominique Fishback/Walton Goggins

Estreno: Mañana en Apple TV+