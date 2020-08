(The Associated Press)

La muerte del actor Chadwick Boseman, a los 43 años un viernes noche en Los Ángeles por cáncer de colon, ha conmocionado a Hollywood y al mundo del entretenimiento de Estados Unidos, que pierde a su célebre “pantera negra” y a uno de los actores más queridos por la comunidad afroamericana.

Un breve comunicado de sus representantes anunciaba la trágica noticia al tiempo que confirmaba una enfermedad sobre la que Boseman nunca habló públicamente, a pesar de estuvo en tratamiento durante cuatro años y de que rodó muchas de sus películas, incluida “Black Panther” entre sesiones de quimioterapia y cirugías.

También puede leer - Muere Chadwick Boseman: protagonista de “Black Panther”

PUBLICIDAD

“Chadwick perseveró a través de todo y les trajo muchas de las películas que tanto han llegado a amar. Desde ‘Marshall’ hasta ‘Da 5 Bloods’, ‘Ma Rainey’s Black Bottom’ de August Wilson y varios más, todos fueron filmados durante y entre innumerables cirugías y quimioterapia”, informaron sus representantes sobre une enfermedad diagnosticada en 2016.

Instantes posteriores, estudios cinematográficos, la Academia de Hollywood, directores y otras personalidades del espectáculo se mostraron sorprendidos y tristes por la mala noticia.

Además, era un actor muy querido por la comunidad negra de Estados Unidos: Pues encarnó en la gran pantalla a figuras afroamericanas emblemáticas como el deportista Jackie Robinson en “42” (2013) y el músico James Brown en “Get on Up” (2014), y participó en la última cinta de Spike Lee, “Da 5 Bloods”, estrenada este mismo verano.

También puede leer: Los Avengers despiden a “Black Panther” con emotivos mensajes

Pero su gran papel fue el de “Black Panther” en la franquicia Marvel, que dedicó una cinta a este superhéroe que recaudó en todo el mundo 1,347 millones de dólares y se convirtió en todo un emblema de orgullo para su base de seguidores.

Black Panther

Chadwick Boseman interpretó a superhéroe Black Panther en varios filmes del popular universo cinematográfico de Marvel: “Captain America: Civil War” (2016), “Black Panther” (2018), “Avengers: Infinity War” (2018) y “Avengers: Endgame” (2019), esta última la cinta más taquillera de la historia. Pero además iba a continuar con el superhéroe en una nueva entrega cuyo rodaje estaba previsto para el año que viene.

PUBLICIDAD

“Nuestros corazones están destrozados y nuestros pensamientos están con la familia de Chadwick Boseman. Su legado vivirá para siempre. Descanse en paz”, publicó Marvel en sus perfiles oficiales.

Marvel confirmó que filmaría una secuela de “Black Panther” durante una convención de Disney a la que el actor no pudo acudir, de manera entonces sorprendente.

También puede leer: Luto en el béisbol por muerte la muerte de Chadwick Boseman

Black Panther 2

Lo que se sabe hasta el momento es que “Black Panther 2″ se empezaría a filmar el próximo año. Durante la convención del 2019, se contemplaba que la película contaría con el reparto original, es decir, Chadwick Boseman, Letitia Wright, Danai Gurira, Lupita Nyong’o y Winston Duke. Esto fue antes de la pandemia, el panorama podría cambiar tras el propagación del nuevo coronavirus.

Marvel Entertainment así como Walt Disney Studios han lamentado el fallecimiento del actor, pero no han comentado nada sobre el futuro del personaje.

En la primera película de “Black Panther”, el T’Challa, el rey de Wakanda, no fue el primer Pantera Negra. Se revela que existieron otros Black Panther en el pasado, donde incluso su padre también fue uno de ellos.

También puede leer: Chadwick Boseman se casó en secreto con su novia meses antes de morir

Otro caso, fue que Killmonger (Michael B. Jordan) también se convirtió en otro Black Panther, por lo que el manto de superhéroe podrá ser transferido a otro personaje si Marvel Studios así lo quisiera.

Se presume que la historia de la nueva cinta podría ser modificada y seria Shuri (Letitia Wright) quien tome su lugar en el trono y se convierta en la próxima Black Panther.

PUBLICIDAD

La idea nace porque en el cómic “The Deadliest of the Species” publicado en el 2018, Shuri se convierte en la portadora de este poder para defender Wakanda. Hasta el momento, el productor Kevin Feige no ha comentado nada sobre este tema, pero sí le ha rendido tributo al rey de Wakanda en su cuenta de Twitter.

Sobre sus otros proyectos, hace diez días el actor estadounidense acababa de firmar un contrato con Universal Content Productions para producir una serie, después de estrenar hace poco “Da 5 Bloods” para Netflix.

Entre los proyectos finalizados que se lanzarán de manera póstuma figuran “Ma Rainey’s Black Bottom”, junto a Viola Davis, y la serie animada de Marvel “What If...?”.