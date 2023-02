El devastador terremoto que sacudió Turquía y Siria este lunes dejó miles desaparecidas entre los escombros. Entre ellos, el nombre de la reconocida actriz Cansu Dere es uno de los más sonados. Mientras algunos medios hablan de una desaparición entre los escombros, otros aseguran que la actriz se encuentra bien e incluso estaría preparando una campaña para ayudar a los damnificados del siniestro. Entre tanta duda, aquí te contamos todo lo que se sabe hasta el momento.

¿Quién es Cansu Dere?

La actriz y modelo de 42 años, Cansu Dere, es una reconocida figura en el país de Turquía que proviene de una familia de inmigrantes de Grecia y Bulgaria.

En el año 2000, obtuvo el título de finalista en el concurso de belleza Miss Turquía y así despegó su carrera en el modelaje, desfilando para las más reconocidas marcas de su país. En 2012, consiguió una oferta para trabajar con la popular marca “L’Oreal” y también tuvo presencia en las principales capitales de la moda como París y Milán. Cansu Dere también es conocida por sus trabajos en numerosas revistas de moda como L’Officiel, Instyle, Elle y Vogue.

Además, en 2004 logró licenciarse como arqueóloga por la Universidad de Estambul, para luego debutar en el cine y televisión a principios del mismo año. Entre 2006 y 2008, Dere obtuvo el papel protagonista de “Sıla” en la serie Sıla junto a Mehmet Akif Alakurt. Con el paso de los años, alcanzó importantes roles como “Eyşan” en la serie de televisión Ezel, papel que ha sido considerado como una de sus mejores actuaciones hasta el momento.

¿Qué pasó con Cansu Dere?

El terremoto que sacudió Turquía y Siria esta semana ha dejado cientos de heridos y miles de fallecidos. Entre los nombre más reconocidos, resalta el de Cansu Dere, actriz turca. En los primeros días, se desató un rumor que aseguraba que la actriz estaba desaparecida entre los escombros e incluso se habló que podría estar muerta. Rápidamente, fanáticos de la actriz llegaron a su Instagram a dejar mensajes de amor y fortaleza.

Sin embargo, recientemente otra versión ha salido a la luz. Según la periodista Birsen Altuntas la protagonista de “Infiel” forma parte de una campaña para recaudar fondos y ayudar a las víctimas tras el fatal terremoto. Versión que daría a entender que Cansu se encuentra viva y sana.

“Disney Plus y FOX preparan una iniciativa para ayudar a la zona afectada por el terremoto desde el 7 de febrero. Según las noticias, la compañía proporcionará un mínimo de 1 millón de dólares (aproximadamente 19 millones de TL) de apoyo. Además, Halit Ergenç, Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar, Ata Demirer, Can Yaman, Cansu Dere, Demet Özdemir también apoyarán la transmisión conjunta de todos los canales de televisión la próxima semana”, se lee en la publicación.

Entonces, ¿qué pasó con Cansu Dere? Lo cierto es que hasta el momento ninguna fuente oficial ha dicho que sucedió con la actriz y hasta el momento, Cansu tampoco ha aparecido, no se ha manifestado en sus redes sociales ni por ningún otro medio. Por supuesto, se espera que la actriz se encuentre bien y pronto se sepa más de la situación.

Las telenovelas turcas protagonizadas por Cansu Dere

La desaparecida actriz se destaca como una de las principales artistas en la televisión turca. Si bien su carrera inició hace más de 10 años, su fama y popularidad incrementó al protagonizar la telenovela “Infiel”. Este drama turco se convirtió rápidamente en una de las producciones preferidas en su país y fue muy bien recibida en países como España, Estados Unidos y e incluso en América Latina.

“Madre” fue otra de las telenovelas que llevó a la cumbre del éxito a Cansu Dere. La historia relata la vida de Zeynep Güneş, una profesora que descubre que una de sus alumnas de siete años podría estar sufriendo malos tratos en el hogar familiar y la acoge en su casa, convirtiéndose en su nueva madre.

La actriz turca, Cansu Dere, es portada de la revista Elle y Vogue

Gracias a su exitosa carrera y gran popularidad en diferentes partes del mundo, la actriz Cansu Dere protagonizó en abril del año pasado la portada de la revista Elle en la edición de Turquía.

En esa editorial, la artista y modelo posó en diferentes looks que destacaban su belleza y estilo minimalista. Además, brindó una entrevista en la que contó diferentes temas personales como lo que busca en el “hombre ideal” y algunos tips de belleza.

Cansu Dere también ha tenido el privilegio de trabajar junto a la revista Vogue Turquía. En septiembre de 2022, la actriz realizó unas impactantes fotografías y brindó una exclusiva entrevista en la que revelaba el significado de la soledad para ella. “La soledad es algo maravilloso cuando uno mismo la elige. Todo el mundo debería poder estar solo. Si la gente puede estar sola, se libra de la obligación. No hay relaciones obligatorias en tu vida; tienes relaciones limpias. No me refiero sólo a las relaciones entre hombres y mujeres, sino también a las amistades. Esto se aplica a todas las relaciones”, declaró a Vogue.