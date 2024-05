La relación de amistad entre las exparticipantes de la cuarta temporada de La casa de los famosos, Patricia Corcino y Cristina Porta, en estos momentos no está tan fuerte como se demostró cuando ambas estuvieron dentro del reality show.

¿Qué pasó?

Patricia y Cristina fueron buenas amigas y pilares del ‘Cuarto Fuego’, pero durante una entrevista en el programa “Detrás de La Casa”, de Telemundo 62 Philadelphia, la comunicadora española confesó que actualmente, de todos los participantes del reality, es a otra a quien considera amiga.

“Para mí la amistad es una palabra muy grande y yo puedo decirte que al día de hoy solo me llevo una amiga, amiga de verdad que es Serrath que me lo demostró adentro de La casa y también afuera me está ayudando muchísimo. Con Patricia tengo cordialidad, hemos hablado, hay cosas que no me ha gustado de lo que dice”, reveló Cristina.

“A mí sí me gustaría aclarar, ahora hay mucha polémica con el tema de Paulo, que si me quité la pulsera de Paulo. No, no me quité la pulsera de Paulo, me quité la pulsera de Fuego que compartía también con Patricia. Yo he sentido decepción por parte de esas dos personas. Ok, la persona que queda es Paulo, ok, entiendo que genera más controversia, más polémica que yo me lleve mal con Paulo. No es así, simplemente he visto cosas que creo me han podido perjudicar dentro de la casa cuando estaba y fuera que no me han gustado, lo he hablado con Patricia, la relación está ok, pero todavía no puedo hablar de amistad”, contó la comunicadora, recordada en el reality por su frase “¡Hasta luego, Maricarmen!”, entre otras cosas.