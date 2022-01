En los cines estrena el filme español: Tierra Santa: El último peregrino y las salas de Fine Arts reciben el drama romántico: Redeeming Love.

Por otro lado, esta semana las plataformas de streaming nos traen una variedad de estrenos para todos aquellos que prefieren quedarse en sus casas. Netflix nos traerá la primera parte de la cuarta temporada de Ozark incluyendo también películas como Munich: The Edge of War, The Royal Treatment y más.

Tierra Santa: El último peregrino

Narra la historia de una familia en crisis. Carmen (Susi Lillo), ve su matrimonio estancado: su marido (Carlos Cañas), no cuenta con ella y sus hijos no la comprenden, en especial Pedro (Alex Larumbe). Al proponerles ir de viaje a Tierra Santa se desata la tormenta y afloran sentimientos encontrados. Logrará convencerlos y en ese viaje conoceremos a personas con vidas y testimonios impactantes, y nos adentraremos en lugares que, más que ruinas, son pilares de una fe que transforma los corazones.

Género: Drama

Elenco: Alex Larumbe, Rafa Jiménez, Susi Lillo

Estreno: Jueves en cines

Redeeming Love

Vendido a la prostitución cuando era niño, Ángel no conoce nada más que la traición. ¿Puede su corazón ser reparado alguna vez? Basada en la novela de Francine Rivers.

Género: Drama / Romance

Elenco: Abigail Cowen, Tom Lewis, Famke Janssen

Estreno: Jueves en cines Fine Arts

Single Drunk Female (Temporada 1)

Sigue a Samantha Fink quien, después de un colapso público espectacularmente vergonzoso, se ve obligada a regresar a casa con su autoritaria madre para recuperar la sobriedad y evitar la cárcel.

Género: Drama / Comedia

Elenco: Madeline Wise, Madison Shepard, Jojo Brown

Estreno: Disponible jueves en Hulu

The Royal Treatment

La peluquera de Nueva York, Izzy, aprovecha la oportunidad de trabajar en la boda de un príncipe encantador, pero cuando saltan chispas entre ellos, ¿prevalecerá el amor o el deber?

Género: Comedia / Romance

Elenco: Laura Marano, Mena Massoud, Chelsie Preston Crayford

Estreno: Jueves en Netflix

Munich: The Edge of War

Un diplomático británico viaja a Munich en el período previo a la Segunda Guerra Mundial, donde un antiguo compañero suyo de Oxford también está de camino, pero trabaja para el gobierno alemán.

Género: Biografía / Drama / Historia

Elenco: George MacKay, Jannis Niewöhner, Jeremy Irons

Estreno: Disponible el viernes 21 de enero en Netflix

Ozark (Temporada 4 Parte 1)

Un asesor financiero arrastra a su familia de Chicago a Missouri Ozarks, donde debe lavar dinero para apaciguar a un capo de la droga.

Género: Drama / Crimen

Elenco: Jason Bateman, Laura Linney, Sofia Hublitz

Estreno: Disponible el viernes 21 de enero en Netflix

As We See It (Temporada 1)

Tres compañeros de cuarto en el espectro del autismo encuentran una manera de vivir juntos y luchar por cosas similares en la vida.

Género: Comedia / Drama

Elenco: Rick Glassman, Sue Ann Pien, Albert Rutecki

Estreno: Disponible el viernes 21 de enero en Amazon Prime