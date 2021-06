Estrenando hoy en las salas de cine de Puerto Rico llega “F9”, la novena entrega de la popular saga de “The Fast & the Furious”, que ve el regreso de Vin Diesel como el conocido “Dom Toretto”. Además, estrenando en Fine Arts se encuentran las cintas de comedia “Queen Bees” y “Los trapos sucios se lavan en casa”, películas que han sido atrasadas en varias ocasiones.

Por otro lado, entre los estrenos más destacados en las plataformas de “streaming” esta semana se encuentran dos documentales de Apple TV+, una cinta de acción protagonizada por Liam Neeson, de Netflix, y una cinta de misterio en Hulu titulada “False Positive”.

F9: The Fast Saga

“F9” ve a un “Dom Toretto” viviendo una vida tranquila, junto a “Letty” y su hijo, pero esta paz es interrumpida cuando Dom se ve obligado a enfrentar los pecados de su pasado si quiere salvar la vida de los que él más ama. Dirigida por Justin Lin, “F9” es la novena entrega en la saga de “Fast”.

Género: Acción

Elenco: Vin Diesel, Michelle Rodríguez y Jordana Brewster

Estreno: Hoy en cines

Queen Bees

Luego de ser obligada a unirse a un hogar de ancianos, una mujer encuentra la amistad en un grupo de mujeres con un espíritu rebelde y una viuda amorosa. Dirigida por Michael Lembeck.

Género: Comedia/Drama

Elenco: Ellen Burstyn, James Caan y Ann-Margret

Estreno: Hoy en Fine Arts

Los trapos sucios se lavan en casa

Los Ruíz Palacio, una familia adinerada mexicana, en la que “Lupita” y “Toña” trabajan como empleadas domésticas. Mientras la familia se prepara para un fin de semana en Las Vegas, las empleadas, cansadas de la mala paga, le cambian los planes a algo muy diferente.

Género: Comedia

Elenco: Giovanna Zacarías, Arath de la Torre y Amorita Rasgado

Estreno: Hoy en Fine Arts

Ice Road

Liam Neeson es “Mike”, un camionero que se va en una misión casi imposible, donde tiene que cruzar el océano congelado con el fin de salvar a unos mineros atrapados luego de un derrumbe en la parte norte de Canadá.

Género: Acción/Aventura

Elenco: Liam Neeson, Marcus Thomas y Lawrence Fishburne

Estreno: Mañana en Netflix

False Positive

Cuenta la historia de “Lucy”, una mujer que está tratando de quedar embarazada, pero en el proceso descubre unas inquietantes revelaciones de su doctor. Dirigida por John Lee.

Género: Misterio/Thriller

Elenco: Ilana Glazer, Justin Theroux y Pierce Brosnan

Estreno: Mañana en Hulu

Who are you, Charlie Brown?

“Who Are You, Charlie Brown”, es un documental que cuenta la historia de Charles M. Schulz, el creador de los Peanuts. Dirigido por Michael Bonfiglio y narrado por Lupita Nyong’o.

Género: Documental

Elenco: Charles M. Schulz

Estreno: Mañana en Apple TV+

Fathom

Fathom es un espectáculo visual que sigue a unos investigadores en su búsqueda de descifrar la comunicación entre ballenas jorobadas.

Género: Documental

Elenco: Michelle Fournet y Ellen Garland

Estreno: Mañana en Apple TV+