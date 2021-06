Para los que quieran asistir a las salas de cine, esta semana estrena la cinta animada “Spirit Untamed”, una adaptación de la serie de Netflix “Spirit Riding Free”, y a la vez un “spin-off” del filme del 2002. Además, mañana estrena la tercera entrega de la popular franquicia “The Conjuring”, “The Conjuring: The Devil Made Me Do It”.

Por otro lado, para todos los amantes de la acción y aventura, estrenando mañana en la plataforma de Netflix llega una cinta española que seguirá a un padre en busca de venganza, y una adaptación de una serie de cómics.

Spirit Untamed

Un “spin-off” de la película de 2002, “Spirit: Stallion of the Cimarron”, “Spirit Untamed” cuenta la historia de Lucky Prescott, una niña a la que le cambia la vida cuando se muda de la ciudad a un pueblo pequeño, donde conoce a un caballo mustang llamado “Spirit”.

Género: Aventura/Familia

Elenco: Isabela Merced, Jake Gyllenhaal, Julianne Moore

Estreno: Hoy en cines

The Conjuring: The Devil Made Me Do It

La tercera entrega en la famosa franquicia de “The Conjuring” trae de vuelta a los Warren, en el caso más difícil que han tenido que enfrentar hasta el momento. Dirigida por Michael Chaves, director de “The Curse of La Llorona”, “The Conjuring: The Devil Made Me Do It” te tendrá al borde del asiento.

Género: Horror

Elenco: Patrick Wilson, Vera Farmiga y Ruairi O’Connor

Estreno: Mañana en cines y HBO Max

Xtremo

Dos años después del asesinato de su padre y de su hijo, un sicario retirado desata un plan de venganza contra el hombre que los asesinó: su propio hermano. Dirigida por Daniel Benmayor, “Xtremo” pretende crear un estándar para el cine de acción en España.

Género: Acción

Elenco: Óscar Jaenada, Sergio Peris-Mencheta y Óscar Casas

Estreno: Mañana en Netflix

Sweet Tooth

Gus, un niño mitad humano y mitad venado, intenta sobrevivir en un mundo post-apocalíptico con otros híbridos. “Sweet Tooth”, serie producida por Robert Downey Jr., es una adaptación del cómic bajo el mismo nombre, escrito por Jeff Lemire. La serie contará con 8 episodios.

Género: Acción/Aventura

Elenco: Nonso Anozie, Christian Convery y Stefania LaVie

Estreno: Mañana en Netflix