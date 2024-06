Inside Out 2

Las pequeñas voces dentro de la cabeza de Riley la conocen por dentro y por fuera, pero en este verano todo cambia cuando “Inside Out 2″ presenta múltiples emociones nuevas como la ansiedad, la vergüenza, etc.

Género: Animación / Aventura / Comedia

Elenco: Amy Poehler / Phyllis Smith / Lewis Black

Treasure

Ruth, una periodista estadounidense, viaja a Polonia con su padre Edek para visitar los lugares de su infancia. Pero Edek, un sobreviviente del Holocausto, se resiste a revivir su trauma y sabotea el viaje creando situaciones involuntariamente divertidas.

Género: Comedia / Drama

Elenco: Lena Dunham / Stephen Fry / André Hennicke

The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring

Un manso Hobbit de la Comarca y ocho compañeros emprenden un viaje para destruir el poderoso Anillo Único y salvar la Tierra Media del Señor Oscuro Sauron.

Género: Acción / Aventura / Drama

Elenco: Elijah Wood / Ian McKellen / Orlando Bloom

The Lord of the Rings: The Two Towers

Mientras Frodo y Sam se acercan a Mordor con la ayuda del astuto Gollum, la comunidad dividida se opone al nuevo aliado de Sauron, Saruman, y sus hordas de Isengard.

Género: Acción / Aventura / Drama

Elenco: Elijah Wood / Ian McKellen / Viggo Mortensen

The Lord of the Rings: The Return of the King

Gandalf y Aragorn lideran el Mundo de los Hombres contra el ejército de Sauron para desviar su mirada de Frodo y Sam mientras se acercan al Monte del Destino con el Anillo Único.

Género: Acción / Aventura / Drama

Elenco: Elijah Wood / Ian McKellen / Viggo Mortensen

Bridgerton (Temporada 3 - parte 2)

La noticia del compromiso de Colin y Penélope se difunde rápidamente por Mayfair. Algunas, como la romántica mamá Violet, están encantadas. Otros, incluidos los hermanos de Colin y Penélope, están conmocionados.

Género: Drama / Romance

Elenco: Nicola Coughlan / Luke Newton / Claudia Jessie

Ultraman Rising

Ken Sato, un jugador de béisbol superestrella que regresa a Japón para convertirse en el último héroe en llevar el manto de Ultraman. Sin embargo, se ve obligado a criar a un monstruo kaiju recién nacido, descendiente de su mayor enemigo, como si fuera su propio hijo.

Género: Animación / Acción / Aventura

Elenco: Christopher Sean / Rob Fukuzaki / Hiro Nakamura

House of the Dragon (Temporada 2)

Westeros está al borde de una sangrienta guerra civil tras la muerte del rey, mientras los Consejos Verde y Negro luchan por el rey Aegon y la reina Rhaenyra respectivamente.

Género: Acción / Drama / Aventura

Elenco: Matt Smith / Emma D’Arcy / Olivia Cooke

The Boys (temporada 4)

Victoria Neuman está más cerca que nunca de la Oficina Oval y bajo el musculoso pulgar de Homelander, que está consolidando su poder. Butcher, a quien solo le quedan unos meses de vida, ha perdido al hijo de Becca y su trabajo como líder de The Boys. El resto del equipo está harto de sus mentiras.

Género: Acción / Comedia / Crimen

Elenco: Karl Urban / Jack Quaid / Antony Starr

Presumed Innocent

Cuenta la historia de un horrible asesinato que trastorna a la oficina del fiscal de Chicago cuando uno de los suyos es sospechoso del crimen.

Género: Crimen / Drama / Misterio

Elenco: Jake Gyllenhaal / Ruth Negga / Bill Camp