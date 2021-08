La primera semana de agosto trae uno de los estrenos más grandes de la temporada de “blockbusters” en el mundo del cine.

Estrenando esta semana, en la pantalla grande, llega la cinta clasificada R, “The Suicide Squad”. Del director James Gunn, quien hace su debut en el mundo cinematográfico de DC, la cinta sirve como un reinicio y una secuela independiente de “Suicide Squad” (2016). Por otra parte, estrenando en las salas de Fine Arts, se encuentra “John and the Hole”, una de las entregas que formó parte del festival de cine de Sundance este año.

Entre los estrenos más destacados en las plataformas de “streaming” se encuentra “Vivo”, protagonizada por Lin-Manuel Miranda, una de las películas animadas más grandes del año. Además, estrenando en Amazon Prime Video, se encuentra la serie mexicana “S.O.Z. Soldados o Zombies”, y hacienda su regreso a la pantalla pequeña después de 4 años de ausencia llega Joseph Gordon-Levitt con “Mr. Corman” para Apple TV+.

The Suicide Squad

Harley Quinn, junto a un nuevo conjunto de supervillanos, regresa para cumplir una misión que solo ellos puede realizar. Esta tiene el objetivo de infiltrar una isla en América del Sur, donde el gobierno local está trabajando en un proyecto secreto que puede ser una amenaza para los Estados Unidos.

Género: Acción/Aventura

Elenco: Margot Robbie, Idris Elba y John Cena

Estreno: Mañana en cines y HBO Max

John and the Hole

Un thriller sicológico que cuenta la historia de John, un niño que mantiene a su familia en cautiverio en un hoyo. La película fue parte del festival de cine de Sundance a principios de este año.

Género: Drama/Suspenso

Elenco: Charlie Shotwell, Michael C. Hall y Jennifer Ehle

Estreno: Hoy en Fine Arts

Vivo

Un pequeño kinkajú llamado “Vivo” de va en un viaje para entregar la última canción que su dueño “Andrés” le escribió y dedicó al amor de su vida, “Marta Sandoval”. La cinta animada cuenta con canciones escritas por el dramaturgo y compositor Lin-Manuel Miranda.

Género: Comedia/Familiar

Elenco: Lin-Manuel Miranda, Gloria Estefan y Juan de Marcos González

Estreno: Mañana en Netflix

Val

El documental narra la historia del actor Val Kilmer, mediante videos caseros que él mismo lleva filmando por los pasados 40 años.

Género: Documental

Elenco: Val Kilmer

Estreno: Mañana en Amazon Prime Video

S.O.Z. Soldados o Zombies

“S.O.Z.” sigue la historia de Alonso Marroquin, un narco que luego de escaparse de una prisión de máxima seguridad en México junto a su hijo, tiene que refugiarse en Paradiso, una facilidad de rehabilitación de drogas en el lado de la frontera de los Estados Unidos. Pronto surge una nueva amenaza cuando los sujetos de un experimento fallido de los Estados Unidos se comienzan a convertir en zombies letales.

Género: Acción/Ciencia Ficción

Elenco: Sergio Peris-Mencheta, Horacio Garcia y Toby Schmitz

Estreno: Mañana en Amazon Prime Video

Mr. Corman

“Mr. Corman” cuenta la historia de la vida de Josh Corman, un maestro de escuela pública en San Bernardo Valley. Esta es la primera serie de televisión de Joseph Gordon-Levitt en cuatro años. Además de protagonizarla, Levitt la escribió y la dirigió.

Género: Comedia/Drama

Elenco: Joseph Gordon-Levitt, Arturo Castro y Jordan Galindo

Estreno: Mañana en Apple TV+