Luego del éxito de “Spider-Man: No Way Home”, Sony Picture estrena esta semana “Morbius”. El filme está ambientado en el universo del hombre arácnido y narra la historia de un bioquímico que se transforma en un vampiro. Además, regresa a las salas de cine la única película puertorriqueña en ser nominada al Oscar: “Lo que le pasó a Santiago”, en celebración a los 100 años de Tommy Muñiz.

Mira todos los estrenos de la semana:

Morbius

El bioquímico Michael Morbius intenta curarse a sí mismo de una rara enfermedad de la sangre, pero sin darse cuenta se infecta con una forma de vampirismo.

Género: Acción / Aventura

Elenco: Jared Leto / Adria Arjona / Matt Smith

Estreno: Hoy jueves en cines

Amalia en el otoño

Amalia es viuda desde hace ya 10 años. Acaba de cumplir 77 años y vive sola. Tiene dos hijos. Isabel y Juan, que viven en Estados Unidos. Isabel está preocupada por su madre, al no tener tiempo para ella, y decide contra su voluntad internarla en una residencia.

Género: Drama

Elenco: María José Alfonso / Tony Antonio / Guillermo Antón

Estreno: Hoy jueves en Fine Arts

Moonshot

Dos estudiantes universitarios muy diferentes terminan uniendo fuerzas y se escabullen a bordo de un transbordador espacial de camino a Marte para estar unidos con sus seres queridos.

Género: Romance / Comedia

Elenco: Cole Sprouse / Lana Condor / Zach Braff

Estreno: Hoy jueves en HBO Max

Moon Knight (Primer episodio)

Un exmarine de los EE. UU., que lucha contra el trastorno de identidad disociativo, se le otorgan los poderes de un dios lunar egipcio. Pero pronto descubre que estos nuevos poderes pueden ser tanto una bendición como una maldición para su turbulenta vida.

Género: Acción / Aventura

Elenco: Oscar Isaac / Ethan Hawke/ May Calamawy

Estreno: Primer episodio disponible en Disney+

Apollo 10 ½: A Space Age Childhood

Una historia ambientada en los suburbios de Houston, Texas, en el verano de 1969, centrada en el histórico alunizaje del Apollo 11.

Género: Animación / Drama

Elenco: Jack Black / Zachary Levi / Glen Powell

Estreno: Disponible mañana viernes en Netflix.

The Bubble

Un grupo de actores y actrices atrapados dentro de una burbuja pandémica en un hotel intentan completar una película.

Género: Comedia

Elenco: Karen Gillan / Leslie Mann / Pedro Pascal

Estreno: Disponible mañana viernes en Netflix

Better Nate Than Ever

Nate Foster, de 13 años, tiene vívidas fantasías de convertirse en una gran estrella musical de Broadway.

Género: Comedia / Drama

Elenco: Rueby Wood, Joshua Bassett, Lisa Kudrow

Estreno: Disponible mañana viernes en Disney+