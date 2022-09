Esta semana en el cine estarán de regreso dos filmes; la versión extendida de Spider-Man: No Way Home The More Fun Stuff Movie y en las salas IMAX, Jaws. Además, Amazon Prime Video estrena los primeros dos capítulos de su nueva serie, The Lord of the Rings: The Rings of Power.

La trampa

Un tío y su sobrino se enfrentan a un poderoso propietario de un casino que quiere llevarse tierras pertenecientes a su familia.

Género: Comedia / Acción

Elenco: Raymond Pozo / Miguel Céspedes / Carolique Aquino.

Estreno: Disponible ya en cines.

Spider-Man: No Way Home The More Fun Stuff Movie

Versión extendida de la popular película de superhéroe. Tras descubrirse la identidad secreta de Peter Parker como Spider-Man, la vida del joven se vuelve una locura. Peter decide pedirle ayuda al Doctor Extraño para recuperar su vida. Pero algo sale mal y provoca una fractura en el multiverso.

Género: Acción / Aventura

Elenco: Tom Holland / Zendaya / Benedict Cumberbatch

Estreno: Disponible ya en cines.

Jaws

Un gran tiburón blanco gigante llega a las costas de un complejo de playa de Nueva Inglaterra y causa estragos con ataques sangrientos contra los nadadores hasta que un sheriff a tiempo parcial se une a un biólogo marino y una vieja gente de mar para cazar al monstruo.

Género: Aventura / Suspenso

Elenco: Roy Scheider / Robert Shaw / Richard Dreyfussa

Estreno: Disponible ya en IMAX.

El buen patrón

A la espera de la visita de un comité que podría otorgar a su empresa un premio a la excelencia, el propietario de un negocio de fabricación a escalas industriales intenta resolver cualquier problema de sus trabajadores con tiempo suficiente.

Género: Comedia

Elenco: Javier Bardem / Manolo Solo / Almudena Amor

Estreno: Disponible ya en Fine Arts.

The Lord of the Rings: The Rings of Power (Primeros dos episodios)

Drama épico ambientado miles de años antes de los acontecimientos de J.R.R. “El Hobbit” y “El Señor de los Anillos” de Tolkien siguen a un elenco de personajes, tanto familiares como nuevos, mientras se enfrentan al temido resurgimiento del mal a la Tierra Media.

Género: Acción / Aventura / Drama

Elenco: Morfydd Clark / Ismael Cruz Cordova / Benjamin Walker

Estreno: Primeros dos episodios disponibles hoy jueves a las 9:00 pm en Prime Video.

The Patient

Un psicoterapeuta que recientemente perdió a su esposa se encuentra prisionero de un asesino en serie con una solicitud inusual para frenar sus impulsos homicidas.

Género: Drama / Misterio / Suspenso

Elenco: Steve Carell / Domhnall Gleeson / Laura Niemi

Estreno: Disponible ya en Hulu

The Croods: Family Tree

Cuando Grug escucha a Thunk llamar accidentalmente a Phil “papá”, intenta reconectarse con Thunk llevándolo al espectáculo natural conocido como “Big Shine”.

Género: Animación / Aventura / Comedia

Elenco: Amy Rosoff / Kelly Marie Tran / Darin Brooks

Estreno: Disponible ya en Hulu