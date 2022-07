El director de las películas de horror Get Out y US, está de vuelta con el estreno del filme NOPE. Por otro lado, estrena el filme de Netflix The Gray Man y la segunda ltemporada de American Horror Stories.

NOPE

Los residentes del interior de California son testigos de un descubrimiento extraño y escalofriante.

Género: Horror / Ciencia Ficción / Misterio

Elenco: Daniel Kaluuya / Keke Palmer / Brandon Perea

Estreno: Disponible jueves en cines

The Deer King

El último sobreviviente de una banda de guerreros es esclavizado en una mina de sal. Una noche, perros salvajes atacan y una misteriosa enfermedad acaba con todos en la mina. El guerrero escapa con una niña, mientras que un talentoso médico busca una cura.

Género: Animación / Acción / Aventura

Elenco: Anne / Luis Bermudez / Ray Chase

Estreno: Disponible jueves en cines

The Gray Man

Cuando el agente más hábil de la CIA, cuya verdadera identidad nadie conoce, descubre accidentalmente secretos de la agencia, un excolega psicópata ofrece una recompensa por su cabeza, lo que desencadena una cacería mundial por parte de asesinos internacionales.

Género: Acción / Suspenso

Elenco: Ryan Gosling / Chris Evans / Ana de Armas

Estreno: Disponible viernes en Netflix

American Horror Stories

Una serie de antología de episodios independientes que profundizan en mitos, leyendas y tradiciones de terror.

Género: Drama / Horror / Misterio

Elenco: Cody Fern / Max Greenfield / Nico Greetham

Estreno: Disponible ya en Hulu

Prizefighter

A principios del siglo XIX, el pugilismo era el deporte de los reyes y un talentoso joven boxeador luchó para convertirse en campeón de Inglaterra.

Género: Biografia

Elenco: Matt Hookings / Ray Winstone / Russell Crowe

Estreno: Disponible viernes en Amazon Prime