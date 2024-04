“La Casa de los Famosos” sigue bien pegá y mantiene a los televidentes seguidores del famoso reality show de Telemundo atentos a la vida de cada uno de los participantes.

Es por eso que también se interesan por saber un poquito más de cada uno de ellos. Así es el caso de la exreina colombiana, Ariadna Gutiérrez, quien ha llamado la atención luego que en el programa ha hablado de su pareja.

¿Quién es el novio de Ariadna Gutiérrez?

16 Fotos La modelo, presentadora y reina de belleza colombiana se deja sentir en la cuarta temporada del reality show de Telemundo.

Según lo poco que ha contado la Miss Colombia 2015 se trata de un norteamericano.

“Mi novio no creo que me esté viendo, es gringo. No entiende nada”, dijo a sus compañeros hace una semana en el reality.

Dijo que al su pareja no hablar español contrató a dos empleadas “para que le tradujeran el show”, según publicó People en Español.

No indicó a que se dedica su novio ni su edad, pero sí dijo que vive en Miami.

Según la mencionada revista la pareja solo lleva aproximadamente cuatro meses juntos.

Gutiérrez tuvo un romance hace unos años con el empresario italiano Gianluca Vacchi quien es 25 años mayor que ella.

El reality se transmite de lunes a viernes a las 7:00 p.m. (martes a las 11:30 p.m.) y domingos a las 8:00 p.m. por Telemundo Puerto Rico.

Estos son los 14 habitantes de La casa de los famosos 4 que compiten por el premio de $200,000:

1. Lupillo Rivera

2. Maripily

3. Pedro “La Divaza” Figueira

4. José Reyes

5. Alana Lliteras

6. Clovis Nienow

7. Ariadna Gutiérrez

8. Silvia Del Valle

9. Rodrigo Romeh

10. Cristina Porta

11. Aleksa Génesis

12. Geraldine Bazán

13. Patricia Corcino

14. Paulo Quevedo