La actriz y escritora Suzanne Somers, conocida por sus papeles en las series “Three’s company” (“Tres son multitud”) y “Step by Step” (“Paso a paso”), nació el 16 de octubre de 1946 en San Bruno, California, en Estados Unidos.

Suzanne era la tercera de cuatro hermanos y su niñez fue dura por el ambiente violento provocado por su padre, un transportador de cervezas y adicto al alcohol.

Desde su nacimiento fue apodada como Suzanne Mahoney, pero adoptó el apellido de su primer esposo y alcanzó la fama con ese nombre.

A temprana edad le interesó la actuación, por lo que decidió asistir a presentaciones escolares en el Instituto de San Bruno, California, llamado Capuchino High School.

En 1965, Suzanne se casó con Bruce Somers y quedó embarazada de su primer y único hijo biológico, a quién llamó Bruce Somers Jr., pero el matrimonio terminó en 1967.

Durante esa época, Suzanne apareció en programas como “Ben Cassie” o “Lassie” y trabajó como modelo en la ciudad de San Francisco, California.

En 1971 inició una relación con Alan Hamel, 10 años mayor que ella, con quien se casó en 1977 y quien ya era padre de dos niñas, Stephen y Leslie Hamel.

En el cine, donde debutó con la película de 1973 “American Graffiti”, estuvo por corto tiempo, destacándose más en la televisión.

En esa década también interpretó a Chrissy Snow, el personaje de “Tres son multitud” (1977-1981) con el que logró fama internacional. De igual manera, participó en como “Starsky & Hutch”, “Vacaciones en el mar”, “Mujeres de Hollywood”, “La Mujer Sheriff”, “Hormigas” (1977), “Playa Zuma” (1978), “El héroe de ayer” (1979), “Nada personal” (1980), “La Exclusiva” (1992), “Los asesinos de mamá” (1994), “La Posesión” (1994), “La comida del diablo” (1996), “Amor por error” (1997), “Sueños Rotos” (1998), “Rusty” (1998) y “Crimen misterioso” (1999).

Posteriormente, estuvo en “Paso a Paso”. Luego incursionó en la literatura con su autobiografía “Keeping Secrets” (1988) y continuó con la publicación de numerosos libros de autoayuda y consejos de salud y nutrición: “The Sexy Years: Discover The Hormone Connection” (2003), “Ageless” (2006), “Breakthrough: Eight Steps To Wellness” (2008), “Knockout” (2009), “Sexy Forever” (2010), “Bombshell” (2012), “I’m Too Young For This” (2013), “Wheat Belly Diet” (2014), “Weight Loss Tips” (2014), “Detox Diet Plan” (2014) y “Tox-Sick” (2015).

Política:

En varias ocasiones Suzanne Somers elogió la actuación de Donald Trump en la Casa Blanca, incluso, en 2018 durante el primer año de su gobierno, la intérprete dijo a TMZ: “Estoy feliz de que la economía esté mucho mejor”.

Sobre un Hollywood donde predomina el izquierdismo, Suzanne bromeó: “¡Y ahora mi carrera ha terminado!”.

Sin embargo, en 2014, Suzanne se mostró inconforme con la administración del entonces presidente Barack Obama .

“Esta ha sido la administración más divisiva de todas las que he experimentado en mi vida”, explicó a Fox Business. “Y se ha vuelto divisivo en la industria el hecho de que si no eres parte del grupo, probablemente deberías guardarte tus pensamientos para ti mismo”.

Muerte:

Suzanne Somers murió este domingo a los 76 años. Este lunes cumpliría sus 77 años de vida.

Su publicista R. Couri Hay confirmó la noticia del deceso de Somers luego de su larga lucha contra un cáncer de mama que padeció durante más de dos décadas y que había regresado hace poco.

“Suzanne Somers falleció pacíficamente en su casa en las primeras horas de la mañana del 15 de octubre. Sobrevivió a una forma agresiva de cáncer de mama durante más de 23 años”, dijo Couri a Page Six.

Le sobreviven su esposo, el artista canadiense Alan Hamel, su hijo Bruce Somers Jr., fruto de su matrimonio con Bruce Somers, sus hijastras Stephen y Leslie Hamel y sus seis nietos.

“Suzzane estuvo rodeada de su amado esposo Alan, su hijo Bruce y su familia inmediata. Su familia se había reunido para celebrar el 77 cumpleaños este 16 de octubre, en cambio, ahora celebrarán su extraordinaria vida y quieren agradecer a sus millones de fans y seguidores que la amaron tanto.

Esta semana se llevará a cabo un entierro familiar privado, seguido de un funeral el próximo mes”, finalizó Couri.

En julio, Hamel reveló a Page Six que el cáncer de senos de su esposa estaba de regreso después de ser diagnosticada con esa enfermedad por primera vez cuando tenía 50 años y haber superado el cáncer de piel cuando tenía 30 y dos hiperplasias cuando tenía 20 años.