Ya queda poco para que vuelva la “Famamanía” a la Isla del Encanto con el estreno de la octava temporada de “Objetivo Fama”, que arranca este domingo, 6 de septiembre, desde su nueva casa: el Distrito T-Mobile.

El reality musical de Telemundo Puerto Rico establecerá su residencia artística en el centro de entretenimiento de Miramar, donde 18 concursantes buscarán convertirse en la próxima estrella de la música latina. Semana a semana, los aspirantes pondrán a prueba su talento en las galas en vivo ante el nuevo panel de jueces, compuesto por Norbert Vélez, Héctor “De Playmaker” Torres, Ana Isabelle y Cristina Eustace.

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Pero, a diferencia de ediciones anteriores, ¿cómo podrá el público asistir y disfrutar de los espectáculos en directo? Primera Hora te detalla la logística para las presentaciones semanales.

Llega temprano

La producción informó a Primera Hora que el público podrá disfrutar de la competencia de manera totalmente gratuita. Quienes opten por esta alternativa podrán ver las galas desde los negocios aledaños a la Plazoleta del Distrito T-Mobile o en el área perimetral a la zona VIP.

Si desea contagiarse de la fiebre musical sin gastar muchos chavos, la recomendación principal es llegar con suficiente tiempo para asegurar un buen espacio.

Habrá asientos VIP

Para quienes prefieran evitar las aglomeraciones o no puedan llegar temprano, la producción dispondrá de más de 200 asientos VIP ubicados justo frente a la tarima principal de la Plazoleta.

Para garantizar un asiento cómodo y vivir la experiencia sin contratiempos, los boletos para la zona VIP se pueden adquirir a través de la plataforma Ticketera.

Vealo desde casa

Si todavía no está listo para disfrutar “Objetivo Fama” en directo, puede comenzar a seguir el “reality” musical desde este domingo, 6 de septiembre, por Telemundo Puerto Rico, a las 8:00 de la noche, así como el canal oficial de “Objetivo Fama” en YouTube.