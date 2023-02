Miami. En momentos en que el reality show “Enamorándonos” se encuentra a ley de meses para cumplir cuatro años en la televisión estadounidense y puertorriqueña, el animador Rafael Araneda reconoció que el programa transmitido por TeleOnce se ha convertido en una “celebración del compromiso”.

En una entrevista con Primera Hora, el presentador chileno dialogó sobre el éxito que ha tenido el “Super Bowl del amor”, que cuenta con más de 600 capítulos desde que comenzó a transmitirse por Univisión el pasado 8 de septiembre de 2019. Además, el formato del programa, que se originó de la producción turca “Love is Calling”, creado por Zeynep Peker y distribuido por SoHo Fortats, celebró sus 16 años en el Día de San Valentín.

“Es una fecha importante porque hoy día siento que que el amor pasó a ser un verso, una declaración publicitaria”, indicó el también locutor de radio.

“La gente, el mundo, todos hablamos del amor, pero no nos comprometemos, no asumimos compromiso. No estamos dispuestos a aceptar las diferencias, aceptar la convivencia, aceptar nuestra humanidad, que puede ser diversa, y que tiene distintos sentidos, gustos, pasiones, orígenes, y cuando hacemos ‘Enamorándonos’; es todo lo contrario, aquí te vienes a comprometer, aquí la gente cuando ve que los amorosos ya no se comprometen y dicen mucho que no, le dan duro por las redes”, explicó el presentador de televisión, que comparte la encomienda de ver el nacimiento de múltiples relaciones junto a la animadora y ganadora de la cuarta temporada de Nuestra Belleza Latina, Ana Patricia Gámez.

La fórmula del programa televisivo de citas se ha expandido a otros rincones del universo, tales como México y Colombia, así como Kazajstán, Rumania y Alemania.

“Es todo distinto, (’Enamorándonos’) es una celebración bonita porque es una celebración del compromiso. Creo en el compromiso, no solamente entre un hombre y una mujer, sino que en la amistad, en los objetivos, en cualquier cosa”, sostuvo Araneda.

Como antesala a la presentación de la tercera edición especial de San Valentín, que contó con el compromiso de los “flechados” Daniela y Arturo, y la presentación musical de Joss Favela -compositor que se presentó en el primer capítulo del show-, el también radiolocutor expresó que su aspiración con “Enamorándonos” es que el show experimente una “evolución” en la que se presente su “menú” de manera diferente, pero sin perder su esencia, que es asegurar que los participantes terminen en una relación exitosa y crear dinámicas similares a las de una telenovela.

“Es lo que nosotros tratamos, hay gente que vendrá con otros intereses; nosotros trabajamos para el amor genuino, para el amor orgánico, para lo que seamos, para nuestras familias, nuestros amigos”, expresó.

“Uno desea que las parejas sean felices, conformen como se conformen. Hoy día, la familia se conforma de maneras distintas, y eso es muy bonito. Pero hay un compromiso, hay un ‘vamos para adelante juntos, contigo, pan y cebolla’, y nosotros vamos con la entretención, vamos con un programa familiar, donde obviamente hay cositas más picantes que otras, nada que escuche un niño en la mesa de su casa, y nos hacemos cargo un poco de la reunión familiar, de que ojalá los miembros de la familia se sientan involucrados con un espectáculo que tiene relación con la entretención, con el divertimento, y con la compañía”, indicó Araneda, quien se encuentra a punto de celebrar 23 años de casado con la presentadora de televisión Marcela Vacarezza, con quien comparte cuatro hijos: Martina, Florencia, Vicente y Benjamín Daniel, a quien el matrimonio adoptó en abril de 2022.

Cuando Primera Hora preguntó si la pandemia del COVID-19 provocó cambios en la manera en que los miembros del palco buscaban a su media naranja, sostuvo que aunque muchos de ellos no se vieron afectados por la crisis de salud pública, otros vieron “que la vida es más allá de un ‘like’ en las redes sociales”.

“A nosotros como programa nos tocó duro. Nosotros seguimos adelante con los protocolos de seguridad y salud que nos exigió la autoridad. Después tuvimos que hacer ‘online’, desde las casa, que es una cosa muy extraña, y entonces volvimos sin audiencia, con una banda reducida, sin participación de todos los integrantes del palco, sino que entraban de uno en uno, se saludaban a distancia. ¡Fue bien loco! ¡Una cosa muy extraña!”, expresó.

“Hicimos lo que pudimos, y con la pasión y deseo de seguir acompañados; pero era muy difícil hacer un programa de amor sin amor, sin tocarse, sin verse, sin relacionarse físicamente”, enfatizó el presentador.

En cuanto a los futuros “amorosos” que lleguen a participar del espectáculo que también se transmite por el canal UniMás, Araneda exhortó a mantenerse perseverantes, dado que esta es la clave del éxito para lograr cualquier objetivo de vida.

“No basta con abrir la puerta al amor, lo más importante es que hay que trabajar por el amor, llámale relación, matrimonio, convivencia, llámale como quieras, eso hay que cultivarlo, eso es un ejercicio, así como vas al gimnasio a cultivar tus músculos, así como meditas para cultivar el espíritu, así como rezas para cultivar tu fe, así como estudias para cultivar el intelecto y aumentar el conocimiento, el amor, o lo que sea, que sintamos por el otro, se cultiva”, expresó.