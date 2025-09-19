TeleOnce se prepara para llevar a su audiencia en un recorrido por la Isla con el estreno de “Vive Puerto Rico”, una nueva serie documental que invita a redescubrir nuestros municipios a través de su cultura, historia, tradiciones y atractivos turísticos.

En su primera temporada, la producción visitará cuatro pueblos, relatando datos históricos pocos conocidos y resaltando la riqueza geográfica, cultural y humana de cada lugar. La serie es presentada y producida por el reconocido actor y comediante Raúl Carbonell, quien regresa a la televisión para guiar a los televidentes en este viaje lleno de descubrimientos, orgullo patrio y amor por la tierra.

PUBLICIDAD

“Vive Puerto Rico” profundiza en la esencia de los pueblos de la Isla, abordando su geografía, geología, topografía, hidrografía, historia precolombina y colonial, así como el legado de los criollos y los primeros asentamientos. Además, destaca a hombres y mujeres ilustres, artistas de renombre, las industrias y la agricultura, las fiestas tradicionales y aquellos aspectos que forman parte de la identidad colectiva de cada municipio.

“Este proyecto nace de mi amor por nuestra Isla. Cada pueblo tiene una historia que contar, y esta serie es una ventana para conocerla y valorarla”, expresó Carbonell sobre la nueva producción.

“Queremos mostrar la grandeza, las virtudes y la hermosura de Puerto Rico, reviviendo no solo lo que tenemos hoy, sino también lo que alguna vez nos distinguió como pueblo”, añadió.

Los primeros episodios se transmitirán por TeleOnce a las 7:00 p.m. los días 20 y 27 de septiembre, así como el 4 y 11 de octubre.

﻿Con “Vive Puerto Rico”, TeleOnce reafirma su compromiso de ofrecer programación de calidad que enriquezca, eduque y entretenga a la audiencia, celebrando el valor incalculable de nuestra historia y cultura.