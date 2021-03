“Raya and the Last Dragon” domina la taquilla en Estados Unidos Aunque los recaudos fueron muy bajos.

En su semana de estreno y ya con la reapertura de cines en la ciudad de Nueva York, la cinta de Disney, Raya y el último dragón, logró colocarse a la cabeza de la taquilla en Estados Unidos. Sin embargo, su recaudación de más de 8.6 millones de dólares continúa siendo una cifra baja en comparación con otros estrenos de la productora en el marco de la pandemia y del mercado en general. Una semana antes, la animada Tom y Jerry de Warner Bros, casi duplicó la cifra con 14.1 millones de dólares. De acuerdo con The Hollywood reporter, esto pudo deberse a una falta de acuerdo en salas como Cinemark, la segunda más grande de EU, pues ésta quería una división más generosa. El filme disponible en la plataforma Disney+, el número 59 del estudio, es protagonizado por una guerrera que busca salvar su mundo con la ayuda de un dragón y cuya voz en español fue interpretada por la cantante y actriz Danna Paola. En la taquilla internacional, la cinta animada recaudó 7.6 millones en el mercado con un global de 26.2 millones. En cuanto al plano nacional únicamente puede verse con un pago extra a través de Disney+ a pesar de que hace una semana reabrieron salas de cadenas como Cinépolis. El segundo puesto este fin de semana lo ocupa Tom y Jerry, con 6.6 millones, el tercero Chaos walking, con 3.8 millones y el cuarto Boogie, con 1.2 millones.