“Raya and The Last Dragon”, la nueva película de Walt Disney Animation Studios, llega con una historia centrada en el amor, la esperanza y la unidad.

La cinta animada, que sigue a una joven guerrera llamada “Raya” en un viaje de enseñanza y autodescubrimiento junto al último dragón del reino de Kumandra, “Sisu”, fue mayormente producida desde los hogares de cientos de animadores durante la cuarentena inicial.

“Habíamos estado viendo la película en nuestras computadoras y pequeños iPads durante casi un año”, explicó el director mexicano Carlos López Estrada en una entrevista vía Zoom con Movie Network. “No estábamos seguros de cómo se traduciría eso en la pantalla grande y obviamente estábamos emocionados de verlo, pero no estábamos seguros de encontrar todos los detalles o errores en una pantalla tan pequeña. Pero resultó ser todo lo contrario, vimos todas las profundidades y texturas”, añadió López. “Verlo en una pantalla grande creo que le dio un sentido completamente diferente de importancia, realmente te transporta al mundo de nuestra película. Así que creo que al verlo con todos los elementos, la música, la animación final, la iluminación y el sonido, realmente cobró vida de una manera increíble”, expresó el director.

Por otra parte, la productora Osnat Shurer, quien recibió una nominación a los premios Óscar por la exitosa cinta animada Moana (2016), comentó lo más que le impactó al ver el producto final.

“Sabes, el final de la película es complejo entonces buscamos una solución que tenga más que ver con un acto de confianza realmente inesperado. Sin estropear la cinta a nadie, es algo con lo que luchamos y cada vez que lo veo en pantalla, y llevo trabajando con esta película por cuatro años, todavía lloro”, confesó Shurer. “Hay algo ahí que se siente importante. Entonces, sentada viéndolo en la pantalla con la música y todo encajado, sí, yo era un desastre. Estaba llorando debajo de mi mascarilla”, dijo la productora.

Ambos recalcaron la importancia del mensaje que se presenta en la película sobre el amor, la unidad y la esperanza, especialmente en los tiempos que estamos viviendo. “Creo que el momento de esta película no pudo ser más perfecto. Estamos atravesando un período complicado por muchas razones. Pero creo que uno de los más importantes es que estamos divididos”, explicó López Estrada. “Estoy feliz de que se esté lanzando la película ahora y de que se proyecte en un escenario tan global, y, con suerte, solo proporcionamos un poco de algo optimista en esta gran conversación que está sucediendo”, añadió.

“Creo que una de las grandes cosas del legado de Disney es que con corazón y humor estás sintiendo y a la misma vez riendo. Entonces, con suerte, al final de esta película existirá alguna conversación entre toda la familia o con quien sea que la estés viendo”, explicó Shurer. “Así que, si crea esas conversaciones estaremos contentos”, añadió la productora.

Raya and The Last Dragon se exhibe actualmente en los cines de Puerto Rico y mañana en Disney+ con Premier Access.