El calor ha sido intenso en esta edición de la caminata, como nunca antes. El cansancio físico y mental siempre se hacen sentir. Son muchas millas las que se caminan y en cada ruta se suman los testimonios de pacientes de cáncer, sobrevivientes o familiares, que son la energía que mueven esta iniciativa, pero esta historia está a punto de terminar. Mañana, lunes, el comediante Raymond Arrieta completará un compromiso ininterrumpido de 15 años caminando por los barrios, avenidas y cascos urbanos de Puerto Rico para ayudar a quienes reciben tratamientos en el Hospital Oncológico en el Centro Médico en Río Piedras.

La cercanía al cierre de este ciclo de las caminatas “Da vida” le despertó la nostalgia este domingo, cuando completó el penúltimo tramo, entre Caguas y Guaynabo. Desde que se trepó a las 2:36 p.m. en la plataforma que siempre lo espera en los puntos de llegada, anticipó que mañana será una jornada sumamente emotiva.

“Mañana lloraremos en el camino, son 15 años de historia, 15 años de emotivos recuerdos; unos buenos, unos no tan buenos, pero vamos a llorar de satisfacicón y de alegría. Vamos a ir celebrando la vida, celebrando por los que ya no están, por los que están y por los que están luchando. Será un día histórico para Puerto Rico y vamos llegar con una gran fiesta para el pueblo”, anunció Arrieta a las decenas de personas que llegaron hasta el final, aunque en el trayecto se estimaron miles, según indicó.

Entre ellos estuvo José Agosto, de Guaynabo, quien por primera vez participó de la caminata. Llevaba puesta una camiseta de una institución bancaria con muchos nombres escritos a mano con un marcador negro. “Son personas que conozco en mi trabajo, amistades, seres humanos que pasan por esta enfermedad y que hoy en día no pueden estar aquí”, indicó conmovido. “Yo le doy gloria Dios por eso (por la experiencia), porque me puso en este camino, dándole gracias a Él, porque sin Él no lo puedo terminar, y a mi madre, que está en mi casa, (quien es) paciente”, agregó Agosto sin poder concluir por la emoción.

Decenas de personas, muchas con pancartas con mensajes de dedicatorias a pacientes o sobrevivientes de cáncer, llegaron hasta la Asociación de la Policía en Guaynabo, como parte de la penúltima ruta de la caminata. ( Miguel J. Rodriguez Carrillo )

El último tramo comenzará en la sede de la Asociación de la Policía en la carretera PR-1 en Guaynabo en dirección hacia el Estadio Hiram Bithorn en San Juan. La salida será a las 3:30 p.m. y se estima que llegue alrededor de las 6:00 p.m., cuando habrá una edición especial del programa “Día a día”, de Telemundo, que comenzará a esa hora. Como parte del espectáculo musical que habrá para el disfrute del público presente y televidente se anunciaron a Manny Manuel, Plenéalo y Luis Fonsi.

El presentador de televisión comparó la próxima despedida con una graduación, como le ha dicho uno de sus entrenadores, Ruyfe, que todos se dirigen a nuevos rumbos universitarios o profesionales, pero esta vez no volverán a reunirse año tras año, al menos no como ha sido hasta ahora.

“Es muy sacrificado, hemos terminado unos cuántos en el hospital, se ha convertido ya en un riesgo para nosotros, y decidimos que 15 años es un número bonito -iban a ser 10, pero aguantamos cinco más- y la voy a extrañar... Pero ya mi familia ha sufrido mucho, mi hija, mi hijo, mi esposa, me dicen, ‘papi, ya’ ”, sostuvo Arrieta poco después de terminar la caminata, que esta vez la hizo acompañado de sus compañeros en Telemundo, Álex DJ, Jackie Fontánez, Milly Méndez, Victor Santiago y el mago Chabum, así como el Comisionado para el Negociado del Manejo de Emergencias, Nino Correa.

Reconoció que en 15 años ha tenido una transformación en su físico, pero ha sido a favor de su salud. “Yo me parezco a mi hijo en mis primeras caminatas, y digo, ‘Diache, qué jovencito me veía’, pero dentro de todo, me he puesto a pensar cómo el Hospital (Oncológico) ha salvado mi vida, porque me ha mantenido haciendo ejercicios aunque no quiera. Tengo que hacer entrenamiento, tengo que caminar, que si no llega a ser por eso, sabrá Dios cómo yo estuviera, pero sí hay un cambio radical”.

El que no estuvo aquí, no sabe de qué trata esto. Muchos saben que es de corazón, que la presión que me meto en casa meses antes, trae mucho estrés en hogar, y es mucho estrés que me pongo a mí mismo” - Raymond Arrieta sobre la experiencia de la caminata "Da Vida"

El compromiso de Arrieta y del equipo de voluntarios y producción, sin embargo, permanecerá. Por eso ya se contempla la posibilidad de establecer una gran fiesta, a la que el público pueda darse cita cada años para hacer las donaciones dentro de un ambiente de entretenimiento. Igualmente, considera la posibilidad de perpeturar en alguna publicación esta historia de 15 años caminando, pues conserva los recortes de periódicos, fotos y algunos regalos que recibió de la gente a largo de todo este tiempo.

“El miedo mío es que la gente piense que le estoy sacando provecho a esto, y yo no quiero ganarme un vellón por esto. Quiero, que si va a salir algo publicado, que salga, y si se va a vender, sea para el hospital. Sé que la venta sería buenísima, pero no quiero ni un vellón de esto, y hasta que eso no esté claro, no voy a hacer nada”, afirmó.