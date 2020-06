Como lo hizo por los pasados 11 años, hoy el comediante y presentador Raymond Arrieta hubiera iniciado una nueva edición de la caminata “Da vida”, a beneficio de los pacientes de cáncer que reciben servicios en el Hospital Oncológico, en el Centro Médico, en Río Piedras.

Pero, la pandemia de Covid-19 cambió los planes, y la caminata no se llevará a cabo como se conocía hasta ahora, no obstante, los esfuerzos de recaudación y las iniciativas de solidaridad con las personas enfermas, no se detienen.

Es por ello que hoy, Arrieta invita a las personas a vestirse con cualquiera de las camisetas alusivas a la caminata y ofrezcan unos pasos por los pacientes de cáncer.

PUBLICIDAD

Él hará lo propio caminando cinco milla durante la mañana y otras cinco millas en la tarde.

“Comparte tu foto con la camisa en @telemundopr y mis redes. GRACIAS. Pronto buenas noticias para el Oncològico”, publicó el artista en su cuenta de Instagram.

Telemundo, igualmente, anticipó que pronto habrá noticias de lo que pudiera ser “Da vida 2020”.