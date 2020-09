View this post on Instagram

En Julio del 2013 fué creada la medalla Roberto Clemente el máximo honor que concede el Estado Libre Asociado de Puerto Rico a puertorriqueños que se destacan por su labor social o acciones humanitarias. Tuve el honor de recibir esta medalla que guardo con tanto orgullo junto a el Dr. Vargas Vidot, Carlos Delgado , Ricky Martin y la Familia Ferré ( Centro Sor Isolina Ferré) . @carlos_delgado_oficial @ricky_martin @vargasvidot