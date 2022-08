La voluntad de ayudar superó el calor, la lluvia y cualquier otro reto imprevisto a lo largo de la ruta, permitiendo que el comediante Raymond Arrieta cumpliera una vez más su compromiso con los pacientes de cáncer. Y lo volverá a hacer el año que viene, cuando celebrará 15 años de caminar para el beneficio de los pacientes del Hospital Oncológico en San Juan.

“El año que viene cumplimos 15 años. Esto no ha sido fácil, ha sido una caminata dura”, afirmó el animador al cierre este lunes de la transmisión del programa Día a día de Telemundo. “El año que viene volvemos a caminar”, prometió segundos después de revelar que hasta ese momento se habían contabilizado $1,265,700 en recaudos.

PUBLICIDAD

Arrieta llegó bajo una llovinza continua al estacionamiento del Coliseo Guillermo Angulo en Carolina y de inmediato subió a la tarima para darle las gracias a las decenas de personas que lo esperaraban y a quienes lo seguían a través de la transmisión de la televisión.

Tras confesar que el calor fue “fuerte” durante los pasados seis días, especialmente en el pueblo de Naguabo, la emoción lo quebró al dirigirse a su padre por medio de las cámaras.

“Papi, llegué”, dijo. “Llegamos. Sé que estabas preocupado. Estamos bien y todos los que llegaron conmigo están bien. Muchas personas en la calle me preguntaban por ti y me echaban la bendición”, compartió.

Igualmente recordó a las otras dos personas a quienes les dedicó esta edición de la caminata “Da vida”, Pedro Alicea, director del programa Día a día, y quien más adelante se presentó para darle las gracias personalmente, y a Ilia García, expresidente de la Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer, quien falleció.

El presentador, asimismo, reconoció la aportación voluntaria de la entrenadora Brenda Santiago, dedicándole el último tramo de la ruta.

Arrieta confesó en un aparte con este diario que las vivencias acumuladas por los pasados 14 años le permitieron enfrentar el diagnóstico de cáncer de su padre con tranquilidad y conocimiento.

“Como ya llevamos 14 años visitando el hospital, visitando niños enfermos, visitando pacientes en y fuera de la caminata, fue al revés, ya sabía a lo que iba. Me reuní con los médicos, fui con otra actitud, estaba preparado en cómo recibir la noticia y bregar con la situación”, expuso.

PUBLICIDAD

“Gracias a Dios, Papi está bien, todo salió bien. El tratamiento está saliendo superbien. Él se siente bien. Pero lo bregué de otra forma. Tranquilo”, continuó en una pausa del prorama.

Contó que el acercamiento de las personas durante la caminata en esta ocasión fue distinto. “Todo el mundo en la calle me deseaba bendiciones para papi y yo me trancaba ahí”, manifestó. “Fue muy bonito, porque ellos tenían por quienes estaban caminando y con todo y eso, me añadían a papi, y eso fue bien emotivo para mí”.

En medio de los anuncios de los donativos por parte de las distintas firmas comerciales que apoyan la caminata, el intérprete de “Plinia” tuvo la grata sorpresa de recibir a Pedro Alicia, director del programa y quien por los pasados tres años ha estado batallando contra el cáncer.

Le agradeció a él, a los voluntarios y a todo el equipo de trabajo que interviene para realizar este evento. De igual forma le pidió a los espectadores, “no nos dejen solos”.

“Díganle, estoy contigo, vas a salir de esto, porque Dios así lo quiere; unos antes, otros después, pero todos van a salir”, puntualizó sobre el apoyo emocional tan vital durante el proceso de la enfermedad.

El total recaudado se conocerá en los próximos días, cuando se termine de contabilizar el dinero recogido en las calles, donativos en las cuentas de banco y a traves de la línea telefónica.