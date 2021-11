Más allá del propósito de presentar un filme biográfico, una de las intenciones principales es motivar a trabajar por los sueños.

Los comediantes dominicanos Raymond Pozo y Miguel Céspedes atravesaron etapas de precariedad económica, tropiezos y varios “no” en el camino a darse a conocer en la industria del entretenimiento, pero tienen muy claro que fuera de desilusionarse, prefieren apoyarse en la fe y en el humor para sobrellevar cualquier adversidad. Esta finalidad la tuvieron presente en el proyecto fílmico La vida de los Reyes, que estrena mañana en las salas de cine.

“Los dominicanos tenemos una particularidad, y es que nuestros tropiezos, todo, nosotros lo convertimos en risa y alegría. Eso motiva a cualquiera a que no se desespere cuando esté atravesando un problema, sino que le veamos el lado dulce y el lado positivo a los conflictos porque muchas veces no son ni siquiera castigos de Dios, sino entrenamientos para una victoria que viene”, sostuvo el actor Raymond Pozo en un aparte con este medio durante el encuentro con la prensa en el vestíbulo de Caribbean Cinemas en Plaza Las Américas, en San Juan.

“Nosotros lo asumimos así, aunque estemos pasando situaciones difíciles nosotros lo difícil lo disfrutamos”, añadió. “Por eso llevamos con humor el trayecto de nuestra vida, que fue muy precaria, más de lo que la gente imagina. Pero la presentamos con humor para que la gente vea que sí se puede”.

Tras 25 años de trayectoria, el comediante, a quien junto con Céspedes se le conoce como “Los nuevos reyes del humor”, enfatizó en el interés de alentar a trabajar por las metas.

“Es una historia que se identificará con cada uno de los soñadores, de las personas que al igual que nosotros, somos de barrio, del campo, que a veces perdemos la fe, pensamos que no se pueden realizar nuestros sueños. Con esta cinta es mostrar que sí se puede cuando se trata de ser honesto, de tener disciplina, de hacer las cosas correctamente”, señaló, y destacó otro propósito para el espectador. “Qué conozca que Dios puede obrar en su corazón y que no importa la posición social, no importa de dónde tú eres, dónde hayas nacido, para Dios no hay fronteras. Cuando nosotros ponemos a Dios como centro principal de todas las cosas, Dios trabaja para nosotros”.

Miguel Céspedes resaltó el compromiso por llevar un filme lo más cercano a cómo ocurrieron las cosas en la vida real. “Tenemos un noventa y pico de realidad. Hay que ponerle ciertas cositas (de ficción), pero lo quisimos hacer lo más honesto posible porque es un biopic y no queremos que cuando nosotros vayamos a verla, sentirnos culpables por alguna mentira que hayamos dicho solo para que quede bien la cosa”.

El artista, por otro lado, se expresó en torno a la participación de sus hijos, Raymond Pozo Jr. y Michel Céspedes, para mostrar los años de juventud.

“Es algo indescriptible que solamente el que tiene hijos sabe qué se siente. Cuando los hijos te siguen, y sobre todo cuando aprenden, cuando tú no sabías que ellos eran capaces de hacer algo y lo hacen hasta mejor que tú, eso es un orgullo enorme que como padre se siente, y esta no fue la excepción. Nos sentimos plenamente orgullosos y agradecidos de la vida. Es como un premio, de que sí supimos criar”.

El presentador y locutor radial Jorge Pabón “El Molusco” y la presentadora Alexandra Fuentes forman parte del elenco de la película.

Pabón, quien reiteró sentirse agradecido ante la oportunidad de colaborar en el filme, manifestó valorar el mensaje de la historia biográfica.

“Detrás de cada carrera exitosa hay una gran historia, y aunque (la de ellos) puede ser un poco distinta a la mía, a la tuya, a la de cualquier persona que esté leyendo, toda carrera que empezó desde cero es muy motivacional”, dijo el animador radial, quien le da vida a “Carlos”. “El trabajo que tenemos que hacer para llegar es tan difícil porque recuerda que la gente ve ahora el éxito, pero la gente no estuvo en tus momentos cuando no te conocían. No conocen los cambios difíciles, los rechazos, los ‘no’, los fracasos. Ellos tuvieron muchos fracasos, momentos difíciles con sus relaciones, en su matrimonio. Me identifico. Llevo 26 años en la industria y no siempre ha sido color de rosa como la gente lo pinta y lo ve”.

Pabón resaltó que se trató de un desempeño diferente al acostumbrado. “Era bien distinto a lo que soy yo. Tuve que salir del comfort zone de ‘Molusco’”, comparó al recordar que en papeles anteriores ha hecho personajes con características similares a su personalidad. “Aquí tuve que realmente actuar de verdad, interpretar a un personaje como me lo describieron como era. Y que ellos, aunque detesto autohalagarme, dijeran que se cumplieron las expectativas, me sentí increíble porque es un reto”.

La animadora Alexandra Fuentes, quien personifica a “Mary”, la esposa de Miguel Céspedes, compartió que de primera intención rechazó el acercamiento para hacer el papel. Pero fue su esposo, David Bernier, quien la animó a reconsiderarlo y aceptar.

“Él me dice ‘tú tienes que hacerlo, llama a Molusco, Jaime Mayol, las personas que han tenido la oportunidad de estar allá en la República Dominicana trabajando estos proyectos’. Lo que me hablaban de este tipo de trabajo era fuera de liga”, resaltó. “En momentos difíciles, en pandemia, arranqué para allá con mucha alegría, muchos nervios, porque el temor a lo desconocido siempre está en la vida, y me recibieron como una familia”, expuso complacida.

“Es alegría, satisfacción por haber cumplido con el proyecto. Al principio tenía un poco de preocupación, de temor a lo desconocido, a que fuera a cumplir con la expectativa, además de lo que el público esperaba como parte de mi personaje”, afirmó. Fuentes añadió que conocer a la esposa de Céspedes “me identificó mucho con ella, es una mujer muy familiar, abnegada, entregada a su esposo, a sus hijos. A lo mejor perdonó cosas que yo no perdonaría (ríe)… Traté de hacerlo lo mejor posible. Pero fue bien chévere”.

El filme dirigido por Frank Perozo y producido por Leticia Tonos cuenta con la participación de Judith Rodríguez, Héctor Aníbal, Evelyna Rodríguez, Ramón Candelario, Augusto Feria y Paula Disla, entre otros.

“La vida de los reyes” se exhibirá en las salas de Caribbean Cinemas y tendrá un estreno simultáneo en República Dominicana. Para enero se proyecta su lanzamiento en Estados Unidos y Panamá, entre otros mercados.