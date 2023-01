Everything Everywhere All at Once (‘Todo en todas partes al mismo tiempo’) se ha convertido el tema de todos los cinéfilos en el mundo. No solo por sus once nominaciones al premio Óscar este año, sino porque se convierte en el filme independiente más fuerte estrenado en el 2022 y el mejor ejemplo de que el cine arriesgado, un poco demencial y sólido en sus intenciones, es capaz de aplastar cualquier drama predecible o historia a la medida de unos galardones cinematográficos, que parecen estar cambiando.

¿Pero a qué se debe el brillo de esta mezcla de ciencia ficción, multiversos, drama y hasta artes marciales. Aquí le contamos cinco razones por las que hay que ver que esta cinta (que ya pasó por las carteleras de cine y posiblemente vuelva a ser programada ante el panorama que la acompaña en este momento). Es un bocado cinematográfico exótico y sorprendente.

PUBLICIDAD

1. El poder de la taquilla

Desde su estreno, bajo la productora A24, artífice de otros clásicos contemporáneos como ‘El sacrificio del ciervo sagrado’; ‘Midsommar’, ‘El legado del diablo’, ‘En los 90′ o ‘Minari’, Everything Everywhere All at Once demostró que estaba lista para causar revuelo al alcanzar 104 millones de dólares en todo el mundo, una cifra impresionante, para una historia que contaba los conflictos de una inmigrante china que descubría que podía viajar por multiversos y tener experiencias de otras de sus vidas, mientras lucha con enemigos muy peligrosos y trata de acercarse un poco más a su familia.

2. Las actuaciones son impresionantes

El papel protagónico (Evelyn) corrió por cuenta de Michelle Yeoh, actriz malaya, musa de Jackie Chan; chica Bond en ‘El mañana nunca muere’ y la mortífera guerrera samurái Yu Shu Lien en ‘El tigre y el dragón’. Aquí logra un impresionante trayecto emocional con algunas de las secuencias de acción más impactantes que se han realizado en el cine. Ella ya ganó el Globo de Oro como mejor actriz (un buen precedente antes del Óscar),fue nominada a los Bafta en la misma categoría, así como en los Critics Choice Awards. Tiene muchas posibilidades de ganar el Óscar.

Al igual que Ke Huy Quan (recordado por Los Goonies e Indiana Jones en el templo perdido) reconocido por su divertido y profundo papel de esposo de Evelyn. Fue nominado como mejor actor de reparto para la estatuilla dorada; estuvo nominado a los Bafta y ganó el Globo de Oro en la misma categoría.

PUBLICIDAD

3. Los directores son de otro mundo

Dan Kwan y Daniel Scheinert, mejor conocidos como The Daniels llegan a su máxima expresión visual y temática manteniendo el equilibrio en una trama llena de matices, momentos surrealistas, ultraviolencia y un humor tan fino como brutal. Su estética está llena de color y oscuridad y no temen explorar ningún medio ni hacer uso de cualquier cosa en su afán por contar una historia diferente.

The Daniels dirigieron la extraña y divertida Swiss Army Man acerca de un naúfrago que se hace amigo de un zombi con un extraño poder por culpa de sus flatulencias. En ese demencial arco argumental, los directores consiguen rendir un homenaje a la amistad y grandes actuaciones de Paul Dano y Daniel Radcliffe.

4. No tiene nada que envidiarle a Marvel

La acción es trepidante de principio a fin. Además, sus efectos visuales son asombrosos y más baratos que los de cualquier película de Marvel. El espectador se siente en un viaje entre universos, mundos paralelos y dimensiones vitales de una Evelyn que descubre que tiene más poderes que el Doctor Strange. Cabe recalcar que el equipo de esos efectos visuales estaba conformado solo por nueve personas, incluidos los directores. Todos eran amigos que aprendieron solo con tutoriales que encontraron en la web de forma gratuita.

5. Su tierno mensaje familiar

Tras la acción, las peleas, las charlas entre un par de piedras y los bruscos saltos temporales, en realidad es una película que habla de la vida de una mujer que está tratando de lidiar con sus frustraciones, que lucha por el amor de su hija y de su esposo y que logra despertar del letargo de la monotonía para darle otro aire a su existencia. ‘Todo en todas partes al mismo tiempo’ es acerca de las personas y sus conexiones más profundas”, recordaban en una ocasión sus directores.