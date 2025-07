Nostalgia y dinamismo.

Eso es lo que inspira la nueva Casa Estudio de Objetivo Fama, lugar donde los 20 seleccionados para este regreso de la producción compartirán por 15 semanas en busca de transformarse en las próximas estrellas de la música.

Primera Hora tuvo acceso en primicia al espacio dinámico donde los aspirantes de la competencia de canto -que regresa el próximo sábado, 2 de agosto por Telemundo Puerto Rico- tendrán la oportunidad de desarrollarse a nivel musical y trabajar en sus transformaciones previo a las galas que se celebrarán cada sábado desde el Bellas Artes de Caguas.

La nueva Casa Estudio cuenta con unos 26,000 pies cuadrados e incluye salones de ensayos, tres cuartos de sonido acústicamente preparados, así como áreas comunes, amplios espacios abiertos, y una cocina de alta gama, todos decorados al estilo “pop art” por la artista y ambientadora Lorna Otero, con retratos en destaque de los pasados ganadores del “reality show”, Janina Irizarry, Anaís, Marlon Fernández, Juan Vélez, Cristina Eustace y Fabián Torres, en busca de fomentar la creatividad, el crecimiento y la disciplina de las futuras estrellas.

“Estamos claros que no le estamos haciendo ese show a la misma gente que le hicimos el programa hace 15 años. Y aunque celebramos la historia de lo viejo, esto se adapta con lo de hoy, tanto en lo general como lo digital, y hasta el uso de colores”, sostuvo Soraya Sánchez, productora ejecutiva de la competencia musical, quien destacó que, por primera vez en este formato, la audiencia podrá seguir el día a día de los concursantes a través de una transmisión simultánea a través de YouTube.

“Esto es un espacio que se ha pensado bien, porque Mario Vega, el director creativo de este proyecto, es un experto en ‘reality shows’ y la razón por la que está diseñada tal como está es para mantener la conviviencia unida”, agregó la empresaria.

El lugar también cuenta con un vestíbulo donde los participantes podrán tener la oportunidad de conectar con familiares y recibir sorpresas de la producción, y una sala de medios, donde conectarán y recibirán la asesoría de la directora de la Casa Estudio, Denise Quiñones. También incluye “El cuarto del desahogo”, donde los finalistas podrán despojarse de las tensiones y destilar su sentir dentro del concurso.

“Ya tenemos todas las partes agarradas, pero preferimos usar el formato anterior, donde los competidores pernoctarán en un lugar que no es la Casa Estudio, pero que también tendrá cámaras, al igual que el Bellas Artes de Caguas tendrá cámaras para mantener la transmisión continua”, destacó Sánchez.

Vega aseguró que a diferencia de las transmisiones continuas de otros “realities”, esta busca mostrar a los integrantes en distintas facetas, desde sus entrenamientos, sus tiempos de ocio, sus ensayos previo al espectáculo semanal, así como cualquier incidente que se pueda producir durante la competencia.

“La dinámica aquí es que ellos no están todo el tiempo en el mismo lugar y para ofrecimientos de ‘streaming’, nosotros tendremos el ‘live’ en todo momento, y compartiremos lo que ocurrió aquí, en la Casa Estudio. Pero en horas específicas vamos a ver otras intervenciones, como la pregala, así como la postgala. Las cosas que ocurran en la academia se transmitirán en horas específicas también, pero la gente podrá permanecer conectadas todo el tiempo”, compartió.

Sánchez, por otro lado, sostuvo que luego de 15 años de ausencia, todavía continúa procesando el regreso de “Objetivo fama” a la pantalla nacional, aún cuando el “show” ya cuenta con sus aspirantes.

“Mientras esto arranca aquí este lunes, ya estamos trabajando con el montaje de las galas, que eso es otra producción gigantesca. Así que no nos hemos podido sentar, felicitarnos y reconocer lo que hemos dado”, indicó.

La productora también resaltó la diversidad del nuevo grupo, asegurando que cada uno se distingue por poseer una identidad propia sobresaliente.

“A mí no se me parece ninguno al otro y eso es uno de los logro. No nos hemos encontrado diciendo: ‘Mira, ese es Juan, esa es Cristina’, y eso es lo más relevante aquí, que logramos eso. Valió la pena audicionar a más de 400 personas, porque esto ha sido uno de los procesos más fuertes”, dijo.

Sánchez destacó que tanto la señora en su casa, como el jovencito pegado al celular podrán disfrutar de todo lo que estos concursantes ofrecerán desde la Ciudad Criolla cada fin de semana.

“Estamos en unos tiempos donde si tú no conectas, no importa el dinero que le pongas a tu carrera, no vas a triunfar. Y esta será una manera para conectar a través de una plataforma como esta”, sostuvo.

Vega, por otro lado, asegura reconectar con su adolescente interno al formar parte de un proyecto que se gozó como fan cuando apenas tenía 15 años. Su exposición al programa también le permitió conocer a una seguidora de “Objetivo fama”, quien hoy día es su esposa y madre de su hijo.

“Yo era un niño y mi ‘role model’ era Soraya, así que todo lo que representa ‘Objetivo fama’ es especial para mí, y en cada cosa, cada detalle, lo doy todo, porque hay algo especial”, sostuvo el director creativo.