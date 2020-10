Para rehacer un clásico del cine como Rebecca, adaptada por Alfred Hitchcock en el 1940, hace falta un director con mucha visión. También un elenco talentoso y una compañía dispuesta a invertir en el personal detrás de cámara.

Rebecca, la nueva película original de Netflix basada en la novela homónima de Daphne du Maurier, fue dirigida por el inglés Ben Wheatley (Free Fire, Kill List, High Rise) y protagonizada por Armie Hammer (Call Me By Your Name) y Lily James (Cinderella). La primera adaptación, considerada como una de las mejores películas del maestro del terror, fue galardonada con el Oscar a la mejor película, convirtiendo este nuevo proyecto en un enorme reto para su director.

“La versión de Hitchcock deja fuera una parte crucial de la trama en la novela”, explicó Wheatley en entrevista virtual. “Una de las cosas que más intriga me causó fue la idea de regresar al libro y poder adaptarlo de manera correcta. En ese momento, las producciones estaban limitadas por el Código Hays, el cual no permitía mostrar a personajes cometer crímenes y no ser enjuiciados”, abundó.

Establecido en el 1930 y abandonado en 1967, el Código Hays de Hollywood consistía en una serie de guías para la censura de contenido que no era considerado moralmente aceptable.

En la película, una mujer recién casada llega a la mansión de su esposo y debe competir con la sombra de su primera esposa, “Rebecca”, cuyo legado está presente en la casa aún después de su muerte.

Para Lily James, a quien le toca vivir en la sombra del personaje titular, fue la variedad de tonos y géneros que se exploran lo que más le llamó la atención.

“Las escenas en Monte Carlo fueron muy románticas y mágicas, pero luego se torna todo muy oscuro”, expresó James. “El cambio de géneros te agarra por el cuello. Es muy emocionante”, añadió la actriz, cuyo personaje nunca revela su nombre de soltera.

Por otra parte, el actor Armie Hammer confesó que tras leer el guion por primera vez, no podía esperar para filmarlo todo, pero en especial las escenas en la propiedad ficticia Manderley, donde se desarrolla la mayor parte de la película y comienza a aflorar el misterio de “Rebecca”.

Hammer interpreta al reservado “Maxim de Winter”, dueño de la propiedad y nuevo esposo de la “Sra. de Winter” (James). “Un millón de cosas me vienen a la mente cuando pienso en la filmación de esta película”, aseguró el actor de 34 años, pero si fuese a escoger un día, “manejar un Bentley de 1920 en el sur de Francia” resalta como uno de los momentos más inolvidables. “Manejar en carreteras que lucen como mismo lucían en la década de los 20 y los 30 y pasándola de maravilla”. La actriz inglesa Kristin Scott Thomas completa el elenco principal como la misteriosa ama de llaves, “Mrs. Danvers”, quien le hace la vida imposible a la nueva esposa de “Maxim de Winter”.

“Espero que Daphne du Maurier me perdone por esta versión de ‘Mrs. Danvers’”, expresó la actriz en referencia a las libertad creativa que tomó junto al director Ben Wheatley, la guionista Jane Goldman y el resto del equipo que hizo esta película posible.

“Tuvimos que inventar algo que fuese importante para las personas en el 2020”, confesó la actriz de películas como The English Patient y Four Weddings and a Funeral. “'Mrs. Danvers' es una mujer que ha pasado por momentos muy difíciles y que se está desquitando con alguien más”, explicó Thomas sobre los conflictos internos de su personaje. “Todos los actores se sienten atraídos hacia personas que forcejean con un conflicto interno”, expresó la actriz vía Zoom. “Lo emocionante es ocultarlo, crear ese obstáculo para tus expresiones. Por ejemplo, en la película Four Weddings and a Funeral, ‘Fiona’ está enamorada de su mejor amigo, pero lo oculta siendo graciosa y fuerte. En el caso de la ‘Sra. Danvers’, hay mucha tristeza y enojo dentro de ella que eventualmente se va a derramar. Lo divertido para un actor es mantener todo eso encajonado”, explicó.