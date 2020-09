Una humilde REFLEXIÓN... Compatriotas... BORICUAS... No Sean PUERKES!!!🐷🐽 Si no metemos mano, No salimos de Esta!!! Y Puerto Rico y la gente contagiada y hasta los que han muerto (QEPD) NOS NECESITAN. 🙏🏽🙏🏽🙏🏽Por favor comparte este vídeo, gracias por los likes, los comentarios y las muestras de cariño!!! #puertorico #2020 #pandemic #coronavirus