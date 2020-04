Netflix podrá ser el servicio de televisión por Internet más popular del mundo, pero eso no significa que tenga el monopolio en cuestión de calidad. Otros servicios, entre ellos HBO GO, tienen en su catálogo producciones críticamente aclamadas que le han valido premios.

Una serie de recomendación obligatoria es “Game of Thrones”, que es la más vista y premiada en la historia de HBO. En sus ocho temporadas sigue a los Targaryen, Stark, Lannister y Baratheon, poderosas familias que entran en guerra para controlar el continente de Westeros.

Otro drama del servicio es “Westworld”, creada por Jonathan Nolan y Lisa Joy, donde el conflicto nace entre los humanos y los robots, que han sido creados con el único objetivo de satisfacer todas las necesidades de los seres de carne y hueso. Cuando los seres artificiales ganan conciencia, nadie querrá cruzarse en su camino.

PUBLICIDAD

No podemos dejar de mencionar el clásico de HBO “Sex and the City", donde cuatro amigas que viven en Nueva York buscan el amor y otras cosas sin sacrificar su independencia. Esta producción lanzó a la fama a Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis y Cynthia Nixon.

Otras recomendaciones son:

“The Sopranos” – la aclamada serie sobre un mafioso de Nueva Jersey. Las dos primeras temporadas están gratis por HBO.

“Run” – sigue la historia de dos exnovios que cumplen una promesa: huir juntos.

“Veep” – una comedia política que sigue a una vicepresidenta ficticia, Selina Meyer.

“Silicon Valley” – la historia de cinco programadores en busca de que su app se vuelva un éxito.

“The Wire” – cinco temporadas donde se examina lo peor de una ciudad.

“Barry” – un asesino a sueldo busca reinventarse como actor.

“Chernobyl” – muestra las consecuencias del accidente que azotó Ucrania en los años 80.