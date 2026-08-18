Una película que parecía condenada a permanecer únicamente en los libros de historia está más cerca de volver a existir. Más de un siglo después de su estreno, “Por la hembra y por el gallo” (1916), una de las primeras películas filmadas en Puerto Rico, será recreada como parte de un proyecto de investigación, preservación y producción cinematográfica liderado por Cine Nuestro en colaboración con Murphys Studios.

La iniciativa nace luego de que una investigación histórica permitiera recuperar el argumento original de la película, pieza documental que durante décadas permaneció desaparecida y que hoy hace posible reconstruir una obra considerada fundamental en los inicios del cine puertorriqueño.

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“Este proyecto representa mucho más que la realización de una película. Es un esfuerzo por rescatar un capítulo de nuestra historia que permaneció incompleto durante más de 100 años y devolverlo al pueblo de Puerto Rico”, expresó Gabriel Berdecía, portavoz de la organización Cine Nuestro.

Lejos de producir una versión contemporánea, el proyecto busca recrear la experiencia cinematográfica de principios del siglo XX mediante un riguroso proceso de investigación histórica y producción audiovisual que devolverá al público una parte esencial de la memoria cultural del País.

Estrenada en 1916, “Por la hembra y por el gallo” figura entre las primeras producciones cinematográficas realizadas en Puerto Rico, en una época en la que el cine apenas comenzaba a desarrollarse como medio artístico y de entretenimiento.

Con el paso del tiempo, la película desapareció y gran parte de la información sobre su contenido se perdió. Durante décadas sobrevivieron únicamente referencias en publicaciones históricas y documentos de la época, hasta que la recuperación de su argumento original abrió una nueva etapa para la investigación del cine puertorriqueño. Ese descubrimiento permitió a Cine Nuestro reunir un equipo multidisciplinario integrado por historiadores, investigadores, cineastas, productores, diseñadores, técnicos y artistas con un objetivo común: reconstruir una pieza fundamental del patrimonio audiovisual del País.

Cine Nuestro se dedica a la investigación, documentación, preservación y divulgación de la historia del cine nacional. ( Suministrada )

Uno de los elementos más distintivos del proyecto será su compromiso con la autenticidad histórica. La producción reproducirá los procesos técnicos y estéticos utilizados cuando el cine era completamente silente y cada imagen dependía de la actuación, la composición visual y la música en vivo para transmitir emociones.

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El equipo utilizará una cámara Bell & Howell, la misma marca empleada en la producción original, además de técnicas inspiradas en la fotografía fílmica, efectos visuales prácticos y recursos narrativos característicos de la época.

El elenco principal estará compuesto por Christopher Cedeño como “Cleto”/“Antonio Capella”, Fe Miranda como “Lucía”/“Laura Vélez”, Alonso Ralat como “Méndez”/“Luis Abella Blanco” y Gustavo Ortiz como “El Mayordomo”.

Asimismo, gran parte del rodaje se realizará en el barrio Apeadero de Patillas, escenario donde el pionero del cine puertorriqueño Rafael Colorado D’Assoy filmó la película original hace aproximadamente 110 años.

El proyecto cuenta además con la colaboración de familiares de Rafael Colorado, quienes se han integrado a la producción para contribuir a preservar el legado de uno de los grandes pioneros del cine en Puerto Rico.

“Cada decisión artística responde a una investigación histórica. Desde las locaciones y el vestuario hasta la fotografía y la manera de contar la historia, buscamos honrar el trabajo de quienes dieron los primeros pasos del cine puertorriqueño”, añadió Berdecía.

La reconstrucción de “Por la hembra y por el gallo” reúne a especialistas de múltiples disciplinas que trabajan de forma colaborativa para devolver a la pantalla una obra desaparecida hace más de un siglo.

El proyecto integra investigación histórica, conservación patrimonial, producción audiovisual, diseño de arte, reconstrucción escénica, fotografía, música y documentación, convirtiéndose en una de las iniciativas de rescate cinematográfico más ambiciosas desarrolladas recientemente en Puerto Rico.

Cine Nuestro es una organización puertorriqueña dedicada a la investigación, documentación, preservación y divulgación de la historia del cine nacional. A través de proyectos educativos, publicaciones, investigaciones y producciones audiovisuales, promueve el conocimiento y la conservación del patrimonio cinematográfico de Puerto Rico, fortaleciendo el vínculo entre la memoria histórica y las nuevas generaciones.