La “premiere” exclusiva del primer episodio de “Reggaeton Honors” se llevó a cabo el 17 de diciembre en Caribbean Cinemas del Distrito T-Mobile marcando un momento significativo para la historia y documentación de la música urbana latina.

El episodio inaugural de la docuserie está dedicado a MC Ceja, una de las figuras fundamentales del movimiento, y ofrece un retrato honesto y profundo de su vida, carrera y legado dentro del “reggaetón”, según se describe en el comunicado de prensa. La premiere reunió a artistas, productores, creadores de contenido, líderes culturales y figuras clave de la industria en una noche cargada de historia, respeto y celebración cultural.

“Reggaeton Honors es una docuserie creada con el propósito de educar a las nuevas generaciones, preservar la memoria histórica del género y documentar la vida de los pioneros de la música urbana, contada por quienes la vivieron. El proyecto busca rendir homenaje a los pilares del movimiento sin filtros ni reinterpretaciones externas, asegurando que estas historias sean narradas desde adentro, con autenticidad y rigor cultural”, agrega la comunicación escrita.

La serie es una producción de Conteni2 Media Group, con Camille Soto y Alberto “MC Ceja” Mendoza como productores ejecutivos, y cuenta con la dirección de TruViews y produccion de Florence Torres aportando una narrativa visual íntima y cinematográfica.

“Reggaeton Honors” estará disponible próximamente con su lanzamiento oficial, con una primera temporada que incluirá episodios dedicados a otros pioneros y figuras esenciales del género urbano, como Baby Rasta y Gringo, Don Chezina, Maicol y Manuel, Ruben DJ, Pirin, Polaco, Notty Play, Wiso G, Ranking Stone, Alberto Stylee, DJ Negro, entre otros.