El reconocido exponente del género urbano MC Ceja fue homenajeado hoy durante el evento “Historias de Éxito” del presidente de la Comisión de Asuntos del Consumidor y representante del Distrito 14 (Arecibo–Hatillo), Edgar E. Robles Rivera. El encuentro se realizó en la mañana en la Rotonda del Capitolio de Puerto Rico.

La convocatoria reconoció a “destacados ciudadanos de Arecibo y Hatillo que, con esfuerzo, valentía y compromiso, han logrado superar la adversidad y dejar una huella positiva en la sociedad”, expresa el comunicado de prensa. El empresario y rapero MC Ceja fue uno de ellos por su sitial como pionero del movimiento del rap y reguetón en Puerto Rico.

El representante Robles Rivera destacó su trayectoria artística, su historia de vida y la presencia de toda la representación de Arecibo y Hatillo. Con una trayectoria que supera las dos décadas, el artista se ha logrado consolidar como uno de los letristas más influyentes del género, colaborando con grandes artistas de la industria y siendo parte fundamental del desarrollo de la música urbana desde sus orígenes.

Durante la ceremonia, “se resaltaron los valores de resiliencia, solidaridad y superación personal, pilares esenciales para el fortalecimiento de las comunidades del norte”, detalla el escrito.

“Historias de Éxito” es un espacio para celebrar las vidas y trayectorias de quienes han sabido convertir sus desafíos en oportunidades. Uno de los momentos más emotivos fue la participación de Samuel Hernández para cantar su éxito “Levanto Mis Manos” en “referencia directa al momento que con la ayuda de Dios Ceja logró romper su vicio”. El vocalista le cantó esta misma canción hace unos años, “logrando un milagro que lo llevó a recuperar su vida y lograr todas sus metas para convertirse hoy en una persona con ‘Historia de éxito’”, afirma la comunicación escrita sobre el artista natural de Arecibo.

MC Ceja se ha caracterizado por “su estilo único, su autenticidad y su capacidad para reinventarse a lo largo del tiempo, demostrando que la perseverancia y la pasión pueden transformar los sueños en realidades”.