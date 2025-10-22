La empresaria puertorriqueña Camille Marie Soto Malavé, cofundadora y copropietaria de GLAD Empire, ha sido reconocida por séptimo año consecutivo en la prestigiosa lista Billboard Latin Power Players 2025, consolidando su posición como una de las figuras más influyentes de la industria de la música latina.

En su edición de este año, Billboard celebra a los ejecutivos que impulsan el crecimiento del mercado latino y construyen estructuras sostenibles para el desarrollo artístico. Soto Malavé, una de las pocas mujeres que figura nuevamente en la lista, es destacada por su liderazgo en la distribución, administración y expansión del talento latino a nivel global.

PUBLICIDAD

Camille Soto Malavé lidera GLAD Empire junto a su esposo y socio Alberto Mendoza, conocido en el mundo artístico como MC Ceja. Ambos comparten “una visión enfocada en la independencia, la innovación y el desarrollo integral del artista latino”, destaca el comunicado de prensa. “Juntos han construido una empresa que combina música, entretenimiento, tecnología y contenido educativo, marcando una nueva etapa en la evolución del ecosistema latino”.

Bajo el liderazgo conjunto, GLAD Empire se ha convertido en una plataforma que va más allá de la música, abriendo caminos hacia otras formas de creación. En 2024, lanzaron la división GLAD Kids, dedicada a producir contenido educativo y culturalmente positivo para familias latinas.

De esta nueva iniciativa nació la serie “Yeye”, que ha recibido tres nominaciones al Emmy Award, reflejando la calidad, el valor educativo y el compromiso de la compañía con el entretenimiento familiar responsable.

Impacto en la música latina e independiente

La trayectoria de Camille Soto Malavé, destacada por Billboard por séptimo año consecutivo, representa un ejemplo de liderazgo femenino dentro de un sector históricamente dominado por hombres.

GLAD Empire ofrece herramientas de distribución, administración editorial, marketing y monetización que fortalecen la autonomía de los artistas. Además, en un compromiso de “innovación con propósito”, la compañía con sedes en Orlando y San Juan integra tecnología, “gaming”, contenido audiovisual y educación, “marcando un nuevo estándar para el entretenimiento latino”.

“Recibir este reconocimiento por séptimo año consecutivo es un honor que comparto con mi equipo y con cada artista que ha creído en nuestra visión. Desde GLAD Empire hemos apostado por la independencia y la sostenibilidad del talento latino. Con GLAD Kids y el éxito de ‘Yeye’, reafirmamos que nuestra misión también es inspirar y educar a las nuevas generaciones a través del entretenimiento”, expresó a través de la comunicación escrita.

GLAD Empire ha recibido más de 100 certificaciones RIAA en música latina y cuenta con tres nominaciones al Emmy Award por su serie infantil “Yeye”, producida bajo su nueva división de contenido familiar.