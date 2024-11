De promesas rotas, sabe, principalmente en el área de la música. Y también, de la capacidad de levantarse, reinventarse y establecer nuevas prioridades.

Lo bueno y lo no tan bueno que ha vivido el intérprete urbano puertorriqueño MC Ceja le ha servido, no solo para madurar y evolucionar, sino también para guiar e inspirar. Compartir música lo ve ahora con una encomienda distinta a la de aquel adolescente que en la década de los noventa se abría paso en entornos que no siempre procuraron lo mejor para su desarrollo.

“Yo empecé mi carrera en un momento en que tenía 15 años, y eso me hizo manejador, contable, artista, y había muchas cosas para las que no estaba preparado”, expuso el también productor musical y propietario junto a su esposa, Camille Soto, del sello disquero GLAD Empire. “Sentía ese desespero, el no tener fe. Como que no veía algo más allá, y buscaba otras alternativas para poder controlar la ansiedad. Pero si pudiera decirle algo, le diría ‘cógelo con calma, todo va a estar bien’”, reflexionó Alberto Mendoza al mirar por un instante sus inicios, y los oscuros tropiezos que atravesó.

El sencillo “Promesas rotas” es uno de los que se desprende de su álbum “Alquimia”, que lanzó en abril de este año con canciones que pertenecen a la nueva visión de vida que abrazó hace varios años, y a la que se ha mantenido fiel.

“He madurado como persona. Tengo un hijo de un año ahora mismo, y es el disco de más madurez. Todos los temas son en esa línea y es una nueva versión de mí, que yo creo que va de la mano de mi edad y la persona que soy hoy en día y lo que va con mi talento”, dijo con relación a lo meticuloso con el contenido. “Quise hacerlo a través del sonido que a la gente le gusta, que es mi música de los noventa, pero darle un toque ‘fresh’ y, a la misma vez, poder aportar a quien pueda ayudar con esos temas, que son todos de experiencias, de situaciones de superación, bien positivos”.

La canción en promoción precisamente subraya ese interés de reflejar la esencia musical que lo llevó a consolidarse como uno de los pioneros del ‘underground’ hace varias décadas. El vídeo musical de la versión original supera los dos millones de reproducciones en YouTube.

“‘Promesas rotas’ es un tema que habla de traiciones, pueden ser tanto familiares, en el amor, amistades, o diferentes tipos de traiciones”, dijo quien además ha sido reconocido como uno de los 50 raperos más influyentes de todos los tiempos por la revista Billboard. El sencillo cuenta con una versión “remix” con las colaboraciones de Pusho y Casper Mágico, quienes también están bajo la sombrilla de GLAD Empire. “Ellos son artistas más modernos, más de la nueva escuela como dicen por ahí, y realmente pudieron traer ese sentimiento de lo que es ‘Promesas rotas’ de otra manera, y me gustó porque el tema quedó superbién. La aceptación está increíble”.

En el mundo de la música, ¿has experimentado promesas rotas?

“Sí, claro. Desde el comienzo. No fue como hasta hace diez años que, a fuerza de cantazos, como quien dice, aprendí y decidí hacerlo yo solo, desde cero, con la ayuda de mi esposa, Camille. Comenzamos desde cero. Gracias a Dios, mi experiencia me ayudó a poder ayudar a otros artistas en su desarrollo y así vamos compartiendo, ayudando a otras personas. Creo que ayudar me llena más hoy día, que ser ayudado”.

¿Qué tipo de promesas es común escuchar?

“En el ambiente de la música, ‘vas a hacer mucho dinero’, ‘espera, que el pago viene’, ‘te pago después’, o haces un mal negocio y termina tu carrera estancada. Hay muchas más, pero esas yo creo que son de las que más les duelen a los artistas, gente que viene y les ofrece villas y castillas, y ponen su carrera, sus sueños, en sus manos, y los destruyen. Hay gente que hasta cae en depresiones. Yo sinceramente apoyo a los nuevos talentos y a la gente que quiera entrar, pero en mi sincera verdad, esto no es para todo el mundo”.

¿Por qué no?

“Porque hay cosas malas. Son más las situaciones como esas. Y hay mucha gente que quiere ser número uno. No todo el mundo está diseñado para ser el número uno. En este ambiente de la música en específico, el número seis no está conforme. Tiene para mantener a su familia. Tiene todo lo que quiere, el carro que le da la gana, pero de todas maneras quiere ser el número uno. Lo que tiene no lo disfruta. Por eso yo diría que esto no es mentalmente para todo el mundo”.

¿Es fácil perderse en los excesos usuales que existen en el ambiente de la música?

“Claro. Y hoy día es más fácil, porque antes, cuando yo empecé, para el éxito había que vender discos. Ahora la gente se llena mucho con los ‘likes’ y los ‘comments’ y creen que ya eso es ser famoso. Y también, cuando uno está en un momento de atención pública o has pegado varios temas, hay mujeres que se te ofrecen, gente te quiere ofrecer ron, o en las discotecas te quieren ofrecer botellas para que cantes, drogas, y muchas cosas más”.

Hace dos años lanzaste tu biografía “Berto”. ¿Fue difícil ser transparente?

“Fue complicado porque quería llevar tanto que de momento me acordada de algo, y volvía y entraba al capítulo a editar y volver a seguir trayendo anécdotas y tratar de llevarlas de la manera más transparente que pudiera, sin tapar, sin tratar de florearla. Tomó varios años hacerlo, pero contento también con el resultado, y además de ser una biografía, es una historia de superación, aportando también otro granito más por ahí”.

¿Por qué nombrar a tu álbum “Alquimia”?

“Sentía que quería soltar esa carga. Era una responsabilidad para mí hacer esto porque creo que de alguna manera Dios me ayudó para algo. No fue para que yo dijera ‘ahora soy el mejor’. Pienso que tenía esa responsabilidad. No fue fácil durante el transcurso del disco. Te podría decir que la energía… como que todo lo que podía pasar mal, pasó para como que yo no pudiera traer este mensaje. Pero cuando el producto final ya estaba hecho, nuevamente yo pongo el disco de principio al final, cierro mis ojos y me lo disfruto. Creo que transmite esa energía. Si la gente lo disfruta, me siento brutal”.

¿Qué falsas creencias tienen muchos sobre el mundo musical?

“Pienso que en la música entran dos tipos de personas. La persona que nace con amor a la música y la pasión, y tienen ya la música por dentro. Pero también hay otra gente que entra por sus beneficios económicos, beneficios de posición social, mucha gente que lo que quiere es ‘partisear’, quiere que le den botella, que las mujeres estén ahí, y lo otro. Algunos desde el principio ya te piden aviones privados. También, creer que hay que ser el número uno. Esto no es boxeo. Aquí no hay que ser campeón mundial de ningún lado. Cada artista aporta su granito de alegría, o de lo que quiera aportar porque no tiene que ser música alegre o despecho”.

¿Cuán distinta es tu disquera al aceptar nuevos talentos?

“Primero, no trabajamos con todo el mundo. Primero analizamos si es una persona en la que realmente vale la pena poner el trabajo, el esfuerzo y el tiempo, porque en este negocio mucha gente no valora el tiempo de las personas. Buscamos gente que veamos que tiene cualidades para dejarse llevar. Ya yo, por la experiencia, conozco unos caminos por los cual llevarlos. Hasta el sol de hoy vamos de la mano de Dios. Hemos hecho buen trabajo con más de 25 artistas. Tenemos muchos más en la distribución. Muchos premios, y me asombra muchísimo porque esta carrera ha sido de altas y bajas y ver éxito nuevamente a esta edad y el apoyo, es como un alivio”.

¿Qué aconsejas a quien se dedica a la música?

“Mucha gente piensa que éxito es estar ‘pegao’, y que dondequiera que tú llegues te celebren, pero realmente esas no son las cosas que llenan. Yo les aconsejaría más que guarden dinero porque esto de la música es bien pasajero, y después que uno se acostumbra a vivir en ese estilo de vida, es bien complicado el ‘yo tenía’, el cargar esa pena o esa depresión”.

En esta etapa, ¿sientes presión por el éxito en cada lanzamiento?

“Yo estoy en una posición en la que yo hago música por ‘hobby’. No estoy en las de cargar la cruz de la música, como quien dice. Pero de todas maneras, ver que la gente se lo goza y ver los comentarios de apoyo, eso me llena. Ahora las canciones salen mensuales. Cada artista tiene que estar encima. Es mucha ansiedad. Gracias a Dios, me lo estoy disfrutando más cada vez”.

La vida musical requiere muchos compromiso. ¿Es fácil tener una vida estable?

“Eso es algo un poquito complicado para mí de contestar porque yo creo que siempre pasan cosas en el diario vivir, y uno tiene que seguir con buen ánimo. En el trabajo, en la casa… Si uno tiene una buena actitud, de que hay cosas que están fuera de nuestras manos, creo que todo se puede solucionar. Pero una vida estable, para mí, es tener un buen hogar, tener la gente que uno quiere cerca, tener la libertad, disfrutar cuando quieras. Estable para otras personas puede ser tener el carro, la casa que querían. Para mí, es tener a mi familia, a la gente que me quiere y poder hacer lo que me gusta tranquilo”.

Un papá orgulloso

MC Ceja disfruta a plenitud la llegada de Sebastián Alejandro, que nació el año pasado. Con una amplia sonrisa, el también padre de Jeshuá, Alberto y Valeria, de 20, 19 y 18 años respectivamente, expresó cuán significativo ha sido el proceso de la paternidad en este momento de su vida.

“Con mis otros hijos no tuve la oportunidad de estar en esa etapa de su niñez, por problemas personales, y es como una nueva oportunidad que Dios me dio para poder gozarla. Sebastián es súperalegre y me llena de alegría. Es tan gratificante que me faltarían palabras para expresarlo”.