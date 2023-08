La pareja compuesta por el exponente urbano y empresario Alberto Mendoza, conocido en la industria artística como MC Ceja, y Camille Soto, abogada especializada en negocios de la música, anunció el nacimiento del primer hijo juntos, Sebastián Alejandro.

A través de las redes sociales expresaron la sorpresa de su alumbramiento, que se dio el viernes, en especial ante lo que representó un embarazo de alto riesgo.

“Por fin puedo publicar el secreto que llevo guardando por tantos meses! @mcceja y yo llevamos meses preparándonos para la llegada de una bendición que se creo con mucho amor: nuestro “rainbow” baby, Sebastian Alejandro Mendoza Soto. Yo nunca pensé que yo sería madre de un bebé y menos a estas alturas de mi vida, pero Dios tenía otros planes para mi. El proceso no ha sido fácil después de tener un embarazo de alto riesgo, al ser diagnosticada con la presión alta y diabetes gestacional, pero gracias a Dios, fue posible”, escribió como parte de su mensaje en las redes sociales.

El pequeño se convirtió en el cuarto hijo del rapero, quien también es padre de Valeria, Jeshua y Alberto.

“Gracias Ceja por darme el mejor regalo del mundo. Gracias en especial a mi hermana por estar conmigo dia y noche apoyandome, a mami por encaminarme durante este proceso tan complicado, Jose, Nicole por los consejos y mi familia y equipo de trabajo por no soltarme ni un segundo y estar ahí conmigo. Gracias al grupo de mujeres embarazadas de la unidad de MIC en el Hospital Universitario de Adultos por enseñarme tanto y apoyarse entre si una a las otras durante este proceso. Ustedes son de las mujeres mas valientes que he tenido el placer de conocer. Igualmente, al staff de doctoras y enfermeras que me atendieron y hasta la seguridad que nos acompaña en las citas por hacer ese proceso en el hospital mucho mejor. A las enfermeras de sala de parto y recovery: GRACIAS. Pronto estaré hablando sobre todas las adversidades que pasan las mujeres embarazadas de alto riesgo en un país como Puerto Rico, donde por falta de doctores y facilidades, se limitan las opciones de cada una de ellas. JAMÁS pensé tener que pasar por algo así, pero lo hice y aquí estoy con mi niño por fin 👶🏼. Seba, tu no te imaginas todo el amor que mami y papi te van a dar porque simplemente no hay palabras para expresar lo que siento. Te amo con mi vida, mi bebé”, añadió.

Por su parte, Mendoza expresó su felicidad ante su nacimiento. “Feliz con la llegada de mi bebé SEBASTIAN. Ser padre nuevamente es una bendición. Declaro mucha salud para mi bebé porque del resto nos encargamos nosotros”, dijo el también creador, junto a su esposa, del sello disquero GLAD Empire.