El anticipado estreno de la cinta de drama histórico “Judas and the Black Messiah” llega a la pantalla grande y HBO Max con una de las historias y actuaciones más impactantes de este año. Dirigida por Shaka King (Newlyweeds) y protagonizada por LaKeith Stanfiel (Atlanta) junto a Daniel Kaluuya (Get Out), esta cinta ofrece una mirada tras bastidores de dos figuras históricas al tiempo que arroja luz a temas relevantes en la actualidad.

La cinta arranca con una recreación de la entrevista que el informante del FBI y miembro del revolucionario grupo The Black Panther Party, William O’Neal, ofreció 21 años después de los eventos que se llevan a cabo durante el resto de la trama. Sin embargo, la historia realmente comienza en el 1968 en la ciudad de Chicago luego de que un joven William O’Neal (LaKeith Stanfield) fuera capturado por el FBI. Es ahí cuando el agente Roy Mitchell (Jesse Plemons) le ofrece su libertad a cambio de que se infiltre en el grupo de los Black Panthers para ayudar a silenciar y eliminar al joven líder Fred Hampton (Daniel Kaluuya). Algo que, para el 4 de diciembre de 1969, se volvió una realidad.

Con una duración de 2 horas y 6 minutos, el director y co escritor Shaka King junto a Will Berson, logra balancear el tiempo y las historias de ambas figuras casi a la perfección. Acentuando en su guion el poder de los discursos de Hampton y la doble vida de O’Neal, solo para ser elevados aún más en la pantalla grande con las sólidas actuaciones de la mano de Stanfield y Kaluuya. Por una parte, la interpretación de Stanfield como el complicado William O’Neal demuestra el poder que puede tener el actor a la hora de liderar una producción. Mientras que, por otro lado, el talentoso y carismático Kaluuya no se queda atrás. Ofreciendo impecablemente la misma pasión y fuerza en sus discursos como en algún momento también lo hizo el fallecido Fred Hampton. Algo que no podrá pasar por desapercibido en los próximos Premios Oscar a celebrarse en el mes de abril.

La cinta, que estaba pautada para estrenar el año pasado, llega a las salas de cine justo a tiempo para celebrar y educar en el mes de la Historia Afroamericana. Convirtiéndose sin duda alguna en una de esas cintas que tendrá su impacto positivo en la industria cinematográfica y en la vida de todo aquel que la vea.

“Judas and the Black Messiah” estrena mañana en las salas de cine de Puerto Rico y en la plataforma de “streaming” HBO Max.