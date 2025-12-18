La franquicia de “Avatar”, creada por el veterano director James Cameron, se ha convertido a través de los años en un pilar para la industria de Hollywood y el género de los “blockbusters”.

Desde sus comienzos en 2009 y su secuela “Avatar: The Way of Water” en el 2022, estas cintas han revolucionado y avanzado las artes cinematográficas con cada entrega, rompiendo el molde en el campo de los efectos visuales, herramientas técnicas de producción y dirección.

A diferencia de la secuela del 2022, la cual no sólo contaba con el reto de seguir avanzando estos elementos, sino también entregar una historia de calidad luego de una pausa de trece años, ahora regresaremos a Pandora sin haber esperado tanto tiempo, lo cual presenta un nuevo reto para esta serie de películas.

En “Avatar: Fire and Ash”, “Jake”, “Neytiri” y sus hijos aún sufren la muerte de “Netayam”, la cual procesan de maneras diferentes. Adicional a esto, durante una misión arriesgada, esta familia conoce a una nueva tribu “na’vi”, “El Pueblo Ceniza”, liderados por la temible “Varang” mientras el conflicto con el ejército humano se intensifica.

Lo que esperaba principalmente antes de ver esta nueva entrega era volver a sentir que me transportara a ese planeta que conocemos y amamos. Afortunadamente puedo confirmar que este fue el caso desde la primera toma. Los efectos especiales de esta cinta son un espectáculo. La mayor parte de la película cuenta con secuencias con tanta atención al detalle que simplemente no podrás creer que no fueron filmadas en el mundo real. Los bosques, la animación de los océanos, las montañas y los colores que componen esta naturaleza están hermosos. Pandora no se ha visto mejor que en “Avatar: Fire and Ash”.

La acción, por supuesto, es un elemento muy importante dentro de estas películas y esta entrega no falla en darnos muchísimas escenas emocionantes acompañadas por una banda sonora épica. Todos los personajes tienen oportunidad de brillar y demostrar sus habilidades en batalla con excelentes secuencias. Entre ellos “Neytiri”, interpretada por Zoe Saldana, y “Varang”, interpretada por Oona Chaplin (“Game of Thrones”), se destacan por sus vehementes actuaciones tanto en el campo de guerra como en los momentos más dramáticos e intensos. No puedo decir mucho al respect sin aguarles la diversión, pero hay una batalla en el tercer acto de la cinta la cual me atrevería a decir que es una de las mejores secuencias jamás hechas para la pantalla grande.

Por otro lado, me encantó que expandieran la mitología de Pandora a través del personaje de “Kiri”, interpretado por Sigourney Weaver. En “Avatar: Fire and Ash” logramos conocer mucho más acerca de la diosa “Eywa” y la naturaleza de su relación con “Kiri”, lo cual fascinará a los fanáticos de ambos poderosos personajes.

De igual forma, otro personaje que continúa evolucionando con mucha promesa en esta historia es “Spider”, interpretado por Jack Champion, el hijo biológico del “Coronel Miles Quaritch”, quien en esta cinta lucha con nuevas características que serán muy relevantes para el futuro de estas historias. Este factor hace que el personaje se mantenga interesante a pesar de la lamentable y débil interpretación de Champion.

Como expresé anteriormente, “Avatar: Fire and Ash” tiene secuencias espectaculares, efectos visuales hermosos y excelentes interpretaciones. Sin embargo la cinta no es perfecta. La primera hora y media del proyecto es un tanto lenta, ya que están tratando de ponernos al día con los personajes y en ocasiones hay exposiciones innecesarias. De igual forma, al principio de esta entrega se utiliza la voz de “Loak”, el hijo de “Jake” y “Neytiri” (Britain Dalton), para narrar sobre ciertos momentos pero no tiene el mismo impacto que cuando este elemento se utilizó con la voz de Sam Worthington en la primera película.

El resto del elenco hace muy buen trabajo con sus roles: Stephen Lang como “Quaritch” trae ese carácter carismático, pero amenazante que nos encanta de su papel; Kate Winslet regresa tan efectiva como siempre en su interpretación de la valerosa e intimidante “Ronal”; y Sam Worthington no decepciona como “Jake”, quien atraviesa un desarrollo impresionante durante esta cinta, que hasta en momentos te moverá al borde de tu asiento.

Así que el director James Cameron lo hizo otra vez entregándonos una tercera parte digna de la franquicia de “Avatar”, la cual es una experiencia cinematográfica que tienes que experimentar en la pantalla más grande posible.

Disponible ya en cines.