Luego del éxito con “Sicario”, en la que fue guionista, y “Wind River”, su primera película como director, Taylor Sheridan regresa al cine con un nuevo neo-western, “Those Who Wish Me Dead”, película donde utiliza el trauma como medio de conexión entre dos personajes que terminan siendo el enfoque del filme.

“Those Who Wish Me Dead” cuenta la historia de “Hannah Faber” (Angelina Jolie), una bombero paracaidista, que luego de no poder rescatar a unos niños en un fuego queda con PTSD, y tras no recibir el alta de la sicóloga para volver al campo, le asignan ser vigilante de incendios en medio de los bosques de Montana.

Por otro lado, está “Connor Casserly”, un niño que ve a su padre ser asesinado. Connor logra escapar, metiéndose por el bosque, siguiendo un arroyo que se supone lo llevaría a la ciudad. Es aquí cuando se encuentra con “Hannah”, quien lo ayuda a esconderse de los asesinos, mientras estos buscan terminar lo que comenzaron con el padre de Connor.

El elenco de la película está encabezado por Angeline Jolie, a quien no veía hacer un rol similar a este hace mucho tiempo. Si te gustan los personajes que encarnó la actriz americana a principios de los 2000, te dará gusto saber que este va por esa misma vena. Además de Jolie, los otros actores que componen el elenco son Finn Little, Nicholas Hoult y Aidan Gillen, como los asesinos que están en busca de Connor, y Jon Bernthal, quien, después de Jolie, es quien más tiempo tiene en pantalla como “Ethan Sawyer”, un sheriff de Montana que resulta ser el tío de “Connor”.

La dirección de Sheridan es genial, una vez más utilizando a la fuerza de la naturaleza como enemigo y casi como un personaje (en “Wind River”, Sheridan utilizó las tormentas de nieve, esta vez utiliza los fuegos forestales). También, similar a “Wind River”, Sheridan utiliza los desolados paisajes de Estados Unidos, esta vez los bosques de Montana, como backdrop de la historia. El guion, co-escrito entre Sheridan, Charles Leavitt y Michael Koryta (adaptado del libro del mismo nombre escrito por Koryta), explora la culpa y el trauma, mediante unos personajes interesantes, y con una historia que, aunque genérica y nada que no hayamos visto antes, entretiene por las dos horas de la película.

Es claro que “Those Who Wish Me Dead” no es el mejor trabajo que ha hecho Sheridan como guionista, quizás nunca pueda superar el magnífico guion de “Sicario”, pero el filme tiene su marca como auteur y similar a otros filmes que ha hecho, es una película más compleja y profunda que un mero blockbuster veraniego.

“Those Who Wish Me Dead” se exhibe actualmente en los cines de Puerto Rico y HBO MAX.